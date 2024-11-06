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Kremlin'den seçimi kazanan Trump ile ilgili ilk açıklama: Putin tebrik edecek mi?

Kremlin'den seçimi kazanan Trump ile ilgili ilk açıklama: Putin tebrik edecek mi?

Lokman Özdemir
16:006/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Vladimir Putin - Donald Trump
Vladimir Putin - Donald Trump

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Trump’ın zaferini ilan ettiği ABD seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihin en düşük seviyelerinden birinde olduğunu ifade etti; buna rağmen diyaloğa açık olduklarını yineledi. Peskov, Putin'in Trump'ı tebrik edip etmeyeceğini de açıkladı.

ABD’deki kesin olmayan sonuçlara göre
Donald Trump
, ülkenin 47. başkanı seçildi. Sabah saatlerinde zafer konuşmasını yapan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok liderden tebrik mesajları aldı.

Kremlin'den ilk açıklama


Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin
’in Trump’ı tebrik edip etmeyeceği merak konusuydu.

Gazetecilerin bu yöndeki sorularına Kremlin Sözcüsü
Dmitriy Peskov
, Putin’in kendini 47. ABD başkanı ilan eden Trump için bir tebrik planı bulunmadığını belirterek
"Unutmayalım ki, burada hem doğrudan hem de dolaylı olarak ülkemize karşı savaşa müdahil olan bir hasım ülke söz konusu."
ifadelerini kullandı.




Putin'in tebrik etmemesi durumunda Trump'ın buna alınıp alınmayacağını soran gazetecilere
"İlişkileri daha kötüye götürmek neredeyse imkansız. İlişkiler tarihin en düşük seviyesinde ve geleceği, bir sonraki ABD yönetimine bağlı."
cevabı verildi.

Peskov, Putin’in Trump ile telefonda görüşmeye hazır olup olmadığı sorusuna
"Bunu bize sormayın. Size Putin'in sözlerini, temaslara ve diyaloğa olan açıklığını hatırlatırım. Bu bizim tutarlı duruşumuz ve tüm dünyada iyi biliniyor. Gerisi için somut eylemleri bekleyelim."
şeklinde yanıt verdi.

"Bir gecede yapmak imkansız"


Trump’ın Ukrayna krizine 24 saat içinde çözüm bulma vaadini değerlendiren Peskov,
"ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesine katkı sunacak güçte olduğunu defaatle söyledik. Ancak elbette bunu bir gecede yapmak imkansız"
dedi. Peskov ayrıca, çatışmayı körükleyen ve doğrudan müdahalede bulunan ABD’nin dış politikasında bu çizgiyi değiştirebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu da vurguladı.


#donald trump
#Dmitriy Peskov
#rusya

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