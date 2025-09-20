Yeni Şafak
Rusya: UAEA'da Ukrayna'yla ilgili kabul edilen karar nükleer güvenlikle alakalı değil

00:2120/09/2025, Cumartesi
UAEA 69. Genel Konferansı
UAEA 69. Genel Konferansı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, UAEA 69. Genel Konferansı'nda Ukrayna'ya yönelik kabul edilen karar ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Bu kararı, bazı ülkelerin UAEA'yı, kendi siyasi amaçlarına ulaşmak için kullanma girişimi olarak kabul ediyoruz. Kararın nükleer güvenlik ve güvenceler ile alakası yok." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansında (UAEA) Ukrayna ile ilgili kabul edilen kararın nükleer güvenlikle alakası olmadığını bildirdi.

Bakanlık, dün düzenlenen UAEA 69. Genel Konferansı'nda
"Ukrayna'da Nükleer Güvenlik, Nükleer Emniyet ve Güvenceler"
kararının kabul edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu kararın Kanada ve Ukrayna'nın inisiyatifiyle kabul edildiğine dikkat çekilen açıklamada, kararın Rusya'ya karşı olduğu ve Rus toprak bütünlüğünü sorguladığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kararda yer alan uydurmaları ve siyasi çarpıtmaları reddediyoruz. Özellikle de Zaporijya Nükleer Santrali’nin Rusya’ya ait olmasının sorgulanmasını ve halkın iradesiyle uluslararası hukuk temelinde Rus topraklarına katılmış bölgelerden vazgeçmemiz yönündeki çağrıları kabul etmiyoruz. Bu kararı, bazı ülkelerin UAEA'yı, kendi siyasi amaçlarına ulaşmak için kullanma girişimi olarak kabul ediyoruz. Kararın nükleer güvenlik ve güvenceler ile alakası yok."
Açıklamada,
"Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğinin Ukrayna ordusunun saldırılarına rağmen sağlandığı"
kaydedildi.


