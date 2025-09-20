Rusya: UAEA'da Ukrayna'yla ilgili kabul edilen karar nükleer güvenlikle alakalı değil

"Kararda yer alan uydurmaları ve siyasi çarpıtmaları reddediyoruz. Özellikle de Zaporijya Nükleer Santrali’nin Rusya’ya ait olmasının sorgulanmasını ve halkın iradesiyle uluslararası hukuk temelinde Rus topraklarına katılmış bölgelerden vazgeçmemiz yönündeki çağrıları kabul etmiyoruz. Bu kararı, bazı ülkelerin UAEA'yı, kendi siyasi amaçlarına ulaşmak için kullanma girişimi olarak kabul ediyoruz. Kararın nükleer güvenlik ve güvenceler ile alakası yok."