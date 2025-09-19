UAEA'dan Orta Doğu'da 'nükleer silahlardan arındırılmış bölge' kurulması çağrısı

Mısır, UAEA 69. Genel Konferansı'nda Orta Doğu'daki tüm ülkelere Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasına katılma çağrısında bulundu. Mısır'ın önerdiği kararda, Orta Doğu'daki ülkelerin tüm nükleer faaliyetlerini UAEA'nın tam kapsamlı denetimine açmasının "acil bir ihtiyaç" olduğu vurgulanarak, bölgede "nükleer silahlardan arındırılmış bölge" kurulması bağlamında barış ve güvenliğin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.
UAEA 69. Genel Konferansı'nda, Mısır'ın önerdiği karar, 120 lehte, 0 aleyhte ve 7 çekimser oy ile kabul edildi.
Kararda, Orta Doğu'daki tüm ülkelere, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) katılma çağrısı yapıldı.
Tüm ülkelerin, bölgenin kurulmasına yönelik çabalara zarar verecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırıldığı kararda, UAEA'nın, özellikle uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında sorumluluğa sahip olan devletlere bu kararın uygulanmasını kolaylaştırmak ve UAEA Başkanına her türlü desteği sağlamak üzere çağrıda bulunduğu vurgulandı.
Öte yandan UAEA'da, Ukrayna'daki nükleer tesislere ilişkin karar, 62 lehte, 7 aleyhte ve 46 çekimser oyla kabul edildi.
Kararda, Rusya, Ukrayna'daki nükleer tesislere yönelik tüm eylemlerini derhal durdurmaya çağırıldı.
Rusya'nın, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) bulunan askeri ve diğer personellerini çekmesi yönündeki çağrıları görmezden gelmesinden endişe duyulduğu ifade edildi.
Orta Doğu'da nükleer programları olan ülkelere çifte standart uygulanmaması gerektiği belirtilen açıklamada, nükleer silahlardan arındırılmış bir Orta Doğu'nun kritik önem taşıdığı kaydedilmişti.
Bu arada, Orta Doğu'da NPT'ye taraf olmayan tek ülke ise İsrail.