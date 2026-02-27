Rusya: Ukrayna'nın krizin çözümüne yönelik yaklaşımında değişiklik yok

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Şimdilik Kiev yönetiminin yaklaşımında önemli bir değişiklik yok"

Ukrayna tarafının, krizin çözümüne yönelik yaklaşımında değişiklik olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov,

diye konuştu.

"Bu konuda temaslar sürüyor"

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin müzakere sürecinin devam edeceğini belirten Peskov, yeni tur görüşmelerin tarihi konusunda henüz mutabık kalınmadığını aktararak,

Ukrayna'nın Karadeniz'de Türk Akım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik saldırılar planladığını ifade eden Peskov, bu konuda Türk tarafına bilgi verdiklerini kaydetti.