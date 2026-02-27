Yeni Şafak
Rusya: Ukrayna'nın krizin çözümüne yönelik yaklaşımında değişiklik yok

14:2927/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafının, krizin çözümüne yönelik yaklaşımında değişiklik olmadığını söyledi. Peskov, yeni müzakere turu tarihinin henüz netleşmediğini ve Ukrayna'nın Karadeniz’de Türk Akım ile Mavi Akım boru hatlarına yönelik olası saldırı planları hakkında Türkiye’nin bilgilendirildiğini duyurdu.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna tarafının, krizin çözümüne yönelik yaklaşımında değişiklik olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov,
"Şimdilik Kiev yönetiminin yaklaşımında önemli bir değişiklik yok"
dedi.
Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin müzakere sürecinin devam edeceğini belirten Peskov, yeni tur görüşmelerin tarihi konusunda henüz mutabık kalınmadığını aktararak,
"Bu konuda temaslar sürüyor"
diye konuştu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev’in, ekonomi alanındaki konulara ilişkin Amerikalı mevkidaşlarıyla temaslarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Ukrayna'nın Karadeniz'de Türk Akım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik saldırılar planladığını ifade eden Peskov, bu konuda Türk tarafına bilgi verdiklerini kaydetti.



