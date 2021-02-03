​Rusya ve Hizbullah da asker yığıyor: Kamışlı’da PKK işgali sürüyor

Haseke ve Kamışlı’daki PKK işgali sürüyor. Her türlü gıda ve malzeme girişinin engellendiği bölgede siviller kuşatmaya karşı gösteriler yapıyor.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’de Haseke, Kamışlı ve Şehba’da rejim bölgelerine uyguladığı kuşatmada 20 gün geride kaldı. Dün PKK/YPG ile Rusya arasında ön anlaşma yapılmasa da kuşatma devam etti. Şam’daki Esed rejimi, PKK/YPG’ye kuşatmayı kaldır çağrısı yaparak “Eğer kuşatma tam olarak kalkmazsa bölgeye Wagner güçleri sevk edeceğiz” tehdidinde bulundu.

FOTOĞRAF 7 Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından mağdur olan sivillerin, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla geçen yıl Türkiye’de ‘Bir aradayız, İdlib’in yanındayız’ sloganıyla kalıcı konut yapılmasına yönelik kampanya başlatıldı. Türk Kızılayı ve AFAD’ın yanı sıra yardım kuruluşlarının da yer aldığı kampanyaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da destek verdi. Kampanyanın ardından İdlib’de çalışma başlatan teknik ekipler, kalıcı konutların inşa edileceği alanları belirledi. Atme, Killi, Meshed Ruhin, Deyr Hassan, Tel Kerema, Şeyh Bahr, Babiska ve Bab el Hava bölgelerinde yapılan zemin etütlerinin ardından, konutların inşasına başlandı. Suriyelilerin isteği doğrultusunda 2 oda, mutfak, banyo, tuvalet ve avlu olarak 39 metrekareye projelendirilen briket evlerin, binlercesi tamamlandı. Briket evlerde yaşayan savaş mağdurlarının her birinin ayrı hikayesi bulunurken yaşadıkları acıları yeniden toparlanarak sarmaya çalışıyorlar. Öte yandan hala çadırda kalan mağdurlar ise zorlu yaşam şartlarına karşı mücadeleye devam ediyor. Türkiye tarafından İdlib’de 124 farklı konumda yapımına başlanan ve büyük bir kısmı bitirilen briket evlere yerleşen Suriyeliler Türkiye’ye teşekkür etti. Birçoğu rejim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda çeşitli uzuvlarını kaybeden savaş mağduru Suriyeliler, yıllarca süren çadır hayatlarını bitirerek yapılan briket evlerde yeni bir hayata başladı. 2012 yılında rejim saldırılarında iki bacağını kaybeden Cemal Zekeriya, Buraya 5 ay önce geldik daha öncesinde çadırlarda kötü koşullarda yaşıyorduk. Türkiye devletinden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun bizi kurtardığı için diye konuştu. Suriye’deki savaş mağdurları İdlib’deki briket evlerde hayata tutunuyor Suriye'deki iç savaşta evlerini terk etmek zorunda kalarak İdlib kırsalında çadırlarda yaşayan savaş mağdurları; Türkiye'deki 'Bir aradayız, İdlib'in yanındayız' kampanyasıyla yapılan briket evlerde yaşamaya başladı. Briket evlerdeki yaşam şartlarının çadır hayatından çok daha iyi olduğunu kaydeden savaş mağdurları ileride bir gün tekrar evlerine dönmenin hayalini kuruyor. BiP'te paylaş

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SİVİLLER GIDAYA ULAŞAMIYOR

Kuşatmanın etkileri iki şehir arasında değişiyor. Haseke’de rejim güçleri sivillere tam bir kuşatma uyguluyor. Her türlü gıda ve malzeme girişini engelliyor. Haseke genelinde örgütün işgali sürerken, Esed rejimi, il merkezindeki Kevkep Dağı, “Güvenlik Karesi” bölgesi ve 156. Tugayı kontrol ediyor. Kamışlı’da ise rejim Haseke’den daha büyük ve daha kapsamlı bir bölgede varlık gösteriyor. Siviller gıdaya nispeten daha kolay ulaşıyor. Kamışlı ilçe merkezinde rejime ait havaalanı, askeri tugay ile bir “Güvenlik Karesi” bölgesi yer alıyor. Haseke’deki bazı devlet kurumları da Esed rejimince çalıştırılıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Haseke ve Kamışlı halkının kuşatmaya karşı gösteriler yaptığını duyurdu.

KONTROL NOKTALARI ARTTI

Rejim, Halep’in kuzey kırsalını da kuşatma altına aldı. Dördüncü Tümen kontrol noktaları ve Hava Kuvvetleri İstihbaratı’nın un, yakıt ve ilaç girişini engellediği belirtiliyor. Şeyh Maksud mahallesi civarındaki kontrol noktalarında sivillerin uzun kuyruklar oluşturduğu ve girişlerin kısıtlandığı bildirildi. Halep’in doğu kırsalındaki el-Tayyah geçişinden de siviller giriş yapamıyor. Teröristlerin çekilmek için dayattığı şartların başında ise rejimin Halep’teki Şeyh Maksud mahallesinden, Tel Rıfat şehri ve Eşrefiye’de kontrol ettikleri bölgelerden kuşatmayı kaldırması yer alıyor. Haseke Valisi, yaptığı açıklamada teröristlerin taleplerinin yerine getirilmeyeceğini söyledi.

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