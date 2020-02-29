Rusya’da helikopter düştü: Pilotun cansız bedenine ulaşıldı

Mülteciler Edirne'den Yunanistan'a koşuyorlar

Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmenin geceden bu yana Edirne'deki sınır hattı üzerindeki hareketliliği sürüyor. Türkiye'nin, Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara sınırında gece saatlerinden itibaren başlayan düzensiz göçmen hareketliliği, günün ilk ışıklarıyla daha da arttı.