Dünya Rusyada helikopter düştü Pilotun cansız bedenine ulaşıldı
AVRUPA

Rusya’da helikopter düştü

Rusya’da helikopter düştü: Pilotun cansız bedenine ulaşıldı

Rusya’da özel bir helikopter dağlık bir alana düştü. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin enkazı tespit edildi. Helikopterin pilotu Viktor Klinoçki’nin olay yerinde öldüğü anlaşılırken helikopterin kuyruk kısmı hariç tüm gövdenin parçalandığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Helikopterin kuyruk kısmı hariç tüm gövdenin parçalandığı öğrenildi.
Helikopterin kuyruk kısmı hariç tüm gövdenin parçalandığı öğrenildi.

Rusya’nın Astrahan Bölgesi’nde bulunan Narimanov kentinin 40 kilometre uzağında bulunan Lineynoye köyü yakınlarındaki dağlık alana Robinson R44 tipi özel bir helikopter düştü. Helikopterden sinyaller kesilince Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından bölgede araştırma başlatıldı. Uzun süren aramaların ardından helikopterin enkazına ulaşılabildi.

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Pilotun cesedine ulaşıldı

Helikopterin pilotu Viktor Klinoçki’nin olay yerinde öldüğü anlaşılırken helikopterin kuyruk kısmı hariç tüm gövdenin parçalandığı öğrenildi.

Pilotun cesedi helikopterler yardımıyla şehre taşınırken, helikopterin enkazı teknik uzmanlar tarafından toplanmaya başlandı. Yaşanan helikopter kazası ile ilgili soruşturma başlatılırken kesin düşüş nedeninin yapılan incelemelerden sonra kesinleşeceği açıklandı.

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