Rusya'da muhalefet liderinin durumu ciddi: Çayına zehir karıştırıldı

Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy, toksik zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Navalnıy'ın ekibinden Kira Yarmış, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın bu sabah Tomsk-Moskova uçuşu sırasında kötüleştiğini bildirdi.

Yarmiş, Twitter mesajında "Şu anda hastaneye gidiyoruz. Navalni'nin çayına karıştırılan bir şeyle zehirlendiğini düşünüyoruz. Sabah sadece çay içmişti. Doktorlar zehrin sıcak içeceklerle kana daha hızlı karıştığını söylüyor" dedi.

Uçağın acilen Rusya'nın Omsk şehrine indiğini belirten Yarmış, Navalnıy'ın hastaneye ambulansla kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı bilgisini paylaştı.

BİLİNCİNİ YİTİRDİ

"Aleksey, şu anda bilincini yitirmiş durumda." diyen Yarmış, Navalnıy'ın zehirlendiğini ileri sürdü.

TOKSİK ZEHİRLENME

Yarmış, "Navalnıy'daki toksik zehirlenme. Navalnıy'ın çaya karıştırılan bir şeyle zehirlendiğini düşünüyoruz çünkü sabah içtiği tek şey buydu. Doktorlar, toksinin sıcak sıvıyla hızla vücuda yayıldığını söylüyor." ifadesini kullandı.

Hastanenin Başhekimi Aleksandr Muravskiy de Rus TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın durumunun ağır olduğunu belirtti.