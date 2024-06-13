Rusya'dan ABD'nin 'Filistin vetolarına' sert tepki: Maceracı yaklaşımları yüzünden 35 bin sivil öldü

Orta Doğu ateş içinde yanıyor ve inliyor. Rakamlar bunu gösteriyor ve bu rakamlar korkutucudur. ABD'nin bölgedeki en büyük trajediye yönelik maceracı yaklaşımı yüzünden 35 bin sivil hayatını kaybetti. Bu durum, uluslararası hukuk ve diplomasiyi kullanarak sofistike bir yaklaşım gerektiriyor idi. Ama onlar (Amerikalılar) orada Amerikan liberal demokrasisini kullandı ve İsrail'e olduğu gibi bölgenin diğer ülkelerine de kendi fikirlerini empoze ettiler."