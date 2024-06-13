Rusya'dan ABD'nin 'Filistin vetolarına' sert tepki: Maceracı yaklaşımları yüzünden 35 bin sivil öldü

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.
"Orta Doğu ateş içinde yanıyor"
ABD'nin BMGK'de Filistin ile ilgili karar tasarılarını veto etmesini değerlendiren Zaharova, şunları kaydetti:
"NATO, Rusya ile potansiyel bir silahlı çatışma için hazırlanıyor"
"KGAÖ'de kimse zorla tutulmuyor"
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, "Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) çıkacakları ancak zamanına kendilerinin karar verecekleri" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Zaharova, tüm ülkelerin KGAÖ'ye gönüllü olarak katıldığını dile getirdi.
Sözcü Zaharova, Rusya'nın Ermenistan ile dost ilişkileri sürdüreceğini ve kimsenin buna engel olamayacağını belirtti.