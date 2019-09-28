Rusya'dan Suriye'de "güvenli bölge" açıklaması: Ankara bu isteğinde çok haklı

Sergey Lavrov 21 Mart 1950 yılı Moskova doğumlu, Rus diplomattır ve 2004'ten bu yana Rusya'nın dışişleri bakanı olarak görev yapmaktadır.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Lavrov, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge ve Türkiye ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin soruya Lavrov, ''Ankara bu isteğinde çok haklı çünkü şu an ABD'nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor'' yanıtını verdi.

Yeni Şafak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda dünyaya ilan ettiği “güvenli bölge” projesinin detayları ortaya çıktı. Buna göre Suriye’de 480 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre derinliğindeki bölge teröristlerden temizlendikten sonra 5 bin nüfuslu 140 köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçe inşa edilecek.

Özerk yapılar oluşturuluyor

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği söz konusu olduğu için güvenli bölge konusuna ''kayıtsız'' olmadıklarını ve her iki ülkeyle de görüştüklerini söyleyen Lavrov, ''Amerikalıların bölgedeki Kürtleri kullanıldığını'' ve ''öz yönetim organları oluşturmak için somut adımlar atıldığını'' söyledi.

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