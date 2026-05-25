Açıklamada, "bu saldırının, Kiev yönetiminin Nazi ve terörist doğasını gösterdiği" belirtilerek, Ukrayna ve Batılı ülkelerin uluslararası insancıl hukuku çiğnediği vurgulandı.

Son saldırıların "bardağı taşıran son damla" olduğu aktarılan açıklamada, "Bu koşullarda Rusya Silahlı Kuvvetleri, İHA'ların tasarlandığı, üretildiği, programlandığı ve kullanıma hazır edildiği merkezler dahil Kiev'deki askeri sanayi tesislerine yönelik sistematik olarak saldırılar düzenlemeye başlayacak. Kiev yönetimi, bu İHA'ları NATO uzmanlarının desteğiyle kullanıyor. Saldırılar, karar alma ve komuta merkezlerine de gerçekleştirilecek" ifadeleri yer aldı.