Dünya Sadakataşı 27 ülkeye Ramazan yardımı ulaştırdı
ORTADOĞU

Sadakataşı 27 ülkeye Ramazan yardımı ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, Ramazan çalışmaları kapsamında başta Türkiye olmak üzere 27 ülkede yüzbinlerce ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadakataşı Derneği yardıma muhtaç ailelere kumanya, zekât, fitre, iftarlık yemek kumanyası ve bayramlık kıyafet çeki dağıtımları gerçekleştirdi.
Sadakataşı Derneği yardıma muhtaç ailelere kumanya, zekât, fitre, iftarlık yemek kumanyası ve bayramlık kıyafet çeki dağıtımları gerçekleştirdi.

‘‘Ramazan Gönülden Gönüle Temastır’’ çağrısıyla Ramazan yardımlarını dünyanın dört bir tarafında sürdüren Sadakataşı Derneği yardıma muhtaç ailelere kumanya, zekât, fitre, iftarlık yemek kumanyası ve bayramlık kıyafet çeki dağıtımları gerçekleştirdi.

21 bin Ramazan kumanyası

Ramazan ayı ile birlikte dünyanın dört bir tarafında ki, mazlum coğrafyalarda yardımlarını ‘‘Ramazan Gönülden Gönüle Temastır’’ çağrısıyla gerçekleştiren Sadakataşı Derneği bu yıl ile Ramazan yardımları kapsamında yaklaşık 21 bin aileye gıda kumanyası ulaştırarak sofraları bereketlendirdi.

Sadakataşı Derneği yardıma muhtaç ailelere kumanya, zekât, fitre, iftarlık yemek kumanyası ve bayramlık kıyafet çeki dağıtımları gerçekleştirdi.

15 bin kişiye iftar

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle bu yıl iftar sofraları kurmayan dernek bunun yerine 15 bin kişinin evine sıcak iftarlık kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği yardıma muhtaç ailelere kumanya, zekât, fitre, iftarlık yemek kumanyası ve bayramlık kıyafet çeki dağıtımları gerçekleştirdi.

Zekât ve fitre dağıtımları

Mazlum İslam coğrafyalarında Ramazan yardımlarına ağırlık veren dernek, yetimlere, yoksullara ve koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen ailelere öncelik vererek zekât ve fitre dağıtımlarını gerçekleştirdi. Dağıtımlardan 2 bin aile yararlandı.

Sadakataşı Derneği yardıma muhtaç ailelere kumanya, zekât, fitre, iftarlık yemek kumanyası ve bayramlık kıyafet çeki dağıtımları gerçekleştirdi.

Yurtiçi yardımları

Dernek, bu yıl Ramazan yardımlarını Türkiye’nin 59 ilinde gerçekleştirdi. Dağıtımlar kapsamında 3.500 ihtiyaç sahibi aileye un, makarna, pirinç, konserve gıdalar, tuz, çay, şeker ve kahvaltılık gıdalardan oluşan Ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi.

8.500 aileye marketlerden alışveriş yapabilecekleri sosyal yardım kartı dağıtıldı. Çocukları da unutmayan dernek 400 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti. Yaklaşık 10 bin aileye Ramazan pidesi ulaştırıldı.

Sadakataşı Derneği yardıma muhtaç ailelere kumanya, zekât, fitre, iftarlık yemek kumanyası ve bayramlık kıyafet çeki dağıtımları gerçekleştirdi.

Arakanlı mültecilerin yüzleri güldü

Ülkeleri Myanmar’da yaşadıkları katliamdan kaçarak komşu ülke Bangladeş’te bulunan mülteci kamplarına sığınan ve derme çatma bambu evlerde yaşamlarını sürdüren Arakanlı mülteciler bu Ramazan’da unutulmadı. Sadakataşı Derneği, 1050 aileye Ramazan kumanyası 100 çocuğa bayramlık, 200 aileye ise fitre ve zekât ulaştırdı. Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle iftar sofraları kurmayan dernek yaklaşık 2 bin kişiye iftarlık yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Yapılan yardımlarla bölge halkının Ramazan ayını bir nebzede olsa mutlu geçirmeleri sağlandı.

Sadakataşı Derneği yardıma muhtaç ailelere kumanya, zekât, fitre, iftarlık yemek kumanyası ve bayramlık kıyafet çeki dağıtımları gerçekleştirdi.

Suriye unutulmadı

Sadakataşı Derneği, Ramazan ayını savaşın gölgesinde geçiren İdlib ve çevre bölgelerde yaşayan 2 bin aileye Ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi. 1.500 kişiye iftarlık kumanya dağıtıldı. Yardımların devamında ihtiyaç sahibi 250 aileye fitre ve zekât dağıtımı gerçekleştirildi.

Sadakataşı Derneği yardıma muhtaç ailelere kumanya, zekât, fitre, iftarlık yemek kumanyası ve bayramlık kıyafet çeki dağıtımları gerçekleştirdi.

Yemen’de Ramazan sevinci

Yemen’de iç savaşın başladığı 2015 yılından sonra bozulan altyapı sistemleri, sağlık ve gıda başta olmak üzere birçok konuda yaşanan insani kriz nedeniyle nüfusun yüzde 75'i yardıma muhtaç şekilde yaşamını sürdürüyor. Sadakataşı Derneği bu Ramazan’da Yemen’i unutmayarak 1200 aileye gıda kumanyası, 4.200 kişiye iftarlık yemek kumanyası, 120 çocuğa bayramlık kıyafet ve 250 aileye fitre ile zekât dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği yardıma muhtaç ailelere kumanya, zekât, fitre, iftarlık yemek kumanyası ve bayramlık kıyafet çeki dağıtımları gerçekleştirdi.

Bayramın sevinci çocuklarla yaşandı

Bayramın sevincini en çok yaşayacak olan çocukları da unutmayan Sadakataşı Derneği Türkiye, Filistin, Yemen, Sri Lanka, Lübnan ve Bangladeş’te yaşayan bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye ederek sevinçlerine ortak oldu.

Sadakataşı Derneği yardıma muhtaç ailelere kumanya, zekât, fitre, iftarlık yemek kumanyası ve bayramlık kıyafet çeki dağıtımları gerçekleştirdi.

Nerelere yardım yapıldı

Sadakataşı Derneği başta Türkiye olmak üzere 27 ülkede Ramazan yardımları gerçekleştirdi.

Balkanlar; Arnavutluk, Bulgaristan, Macaristan ve Makedonya

Afrika; Burkina Faso, Çad, Kenya, Mali, Somali, Nijer, Sudan ve Tanzanya

Orta Doğu; Suriye, Irak, Yemen, Filistin (Gazze, Kudüs) ve Lübnan

Asya; Kırgızistan, Vietnam, Hindistan, Moğolistan, Sri Lanka, Filipinler (Moro), Bangladeş, Myanmar ve Afganistan

Sadakataşı Derneği yardıma muhtaç ailelere kumanya, zekât, fitre, iftarlık yemek kumanyası ve bayramlık kıyafet çeki dağıtımları gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Dünyada yardımseverliği ve cömertliği ile bilinen ve bunu misyon haline dönüştürmüş bir medeniyete sahibiz. Zor günler geçiren İslam Coğrafyası için Ramazan yardımları ile bir nebze de olsa yüzlerini güldürmenin ve sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli bağışçılarımıza yapmış oldukları yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz” İfadelerini kullandı.

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