İsrail’in Gazze’ye uyguladığı zulüm devam ederken binlerce kişi hem ailesinden hem de evinden oldu. Bu ailelerden biri de Dr. Fadiya’nın ailesi. Eşinden ayrı çocuklarıyla birlikte Filistin’de yaşayan ve geçtiğimiz günlerde İsrail askerleri tarafından oğlu ve damadı gözaltına alındıktan sonra evi bombalanan Dr. Fadiya Aeshan şu an 50 bin kişinin sığındığı Şifa Hastanesi’nin acil bölümünde kalıyor. Eşi Dr. Awad Aeshan ise altı yıl önce çalışmak için geldiği İstanbul’da ailesine kavuşmak için gün sayıyor. Dr. Awad ve Dr. Fadiya yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı.

GAZZE’Yİ BIRAKAMAYIZ

6 yıl önce ailesinin geçimini sağlamak için Türkiye’ye gelen Dr. Awad, “Çocuklarım da diş hekimi. Onlar okurken masraflarımız fazlaydı ben de ailemi bırakıp, Türkiye’ye geldim. Onları buraya getirmeyi hiç düşünmedim. Çünkü onları buraya getirirsem Gazze’yi boşaltmış oluruz. Biz orayı bırakamayız. Ben de oraya geri döneceğim. Başka bir ülkenin vatandaşı olmayı zaten hiç düşünmedik, sadece Filistinli olmak istiyoruz. Ama şu an onların canından endişeleniyorum. Evlerimizi bombaladılar. Orada durum vahim onları buraya getirmeyi isterdim” diye konuştu.

DAMADIMDAN HABER ALAMIYORUZ

Evi bombalandığı için Şifa Hastanesi’nin acil bölümünde kalan D. Fadiya ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “2 buçuk hafta önce oğlum ve kızımın ailesinin de sığındığı evim bombalandı. Damadım ve oğlum gözaltına alındı. Oğlum bırakıldı ancak damadımdan o günden sonra hiç haber alamadık. Eskisi gibi ailemle bir arada olmayı çok istiyorum. Dışişleri Bakanlığı’na, Türkiye’ye yalvarıyoruz bizi kurtarın. Oğlumu göz altına aldıklarında ona işkence ettiler. Benim ikamet iznim var ocakta bitiyor. Ben Çapa’dan mezunum.”

Şifa Hastanesi’nde 50 bin kişi yaşıyor

Şu anda Şifa Hastanesinde elli bin insanın kaldığını söyleyen Dr. Fadiya, “Hastane tıklım tıklım, hastalar yerlerde. İnsanlar telaş içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Ben kadın doğum doktoruyum hastaneye geldiğim zaman bir odada hamile kadınlara basit aletlerle canlarını kurtarmak için müdahale ediyorduk ama şu an 200 metre ileride bir hastane var oraya sevk ediyorum. Çünkü burada ne doktor var ne de tıbbi malzeme. Şu an sadece basit pansumanlar yapılıyor. Doktorların hepsi güneye gönderildi. İnsanların tamamı aç. Ölmemek için yiyecek birkaç parça ekmek arıyorlar.” diye konuştu.







