Sağlıkçılar zulme Dur dedi

Dün sağlıkçı STK gönüllüleri Gazze’de vurulan hastanelere ve zor çalışma şartlarına dikkat çekmek için bir araya geldi. Filistin’i desteklemek için bir araya gelen STK’lar adına basın açıklamasını KASAV yönetim kurulu başkanı Dr. Gülhan Cengiz yaptı.

Gazze’de binlerce insanın katliam tehdidi altında olduğunu ifade eden Cengiz, “İsrail işgal güçleri, yaşam hakkı başta olmak üzere, sivil halkın korunması, sağlık hizmetinin kutsallığı, tedaviye ulaşım, hastaların nakledilmesi gibi uluslararası belgelerde kabul edilen tüm hakları ihlal ediyor. Bizler vicdan sahibi sağlık çalışanları, doktorlar ve kadınlar olarak işgalci İsrail’in Gazze Şeridi’nde günlerdir sürdürdüğü katliamlara dur demek için meydanlardayız” diye konuştu.