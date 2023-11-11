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Dünya

Sağlıkçılar zulme Dur dedi

İşgalci İsrail’in Gazze şeridine günlerdir sürdürdüğü katliama “Dur” demek için Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifini’nin Sultanahmet meydanında 1-15 Kasım tarihleri arasında düzenlediği eyleme 74 STK destek vermeye devam ediyor.

Saliha Engin
04:00 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 01:57 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Dün sağlıkçı STK gönüllüleri Gazze’de vurulan hastanelere ve zor çalışma şartlarına dikkat çekmek için bir araya geldi. Filistin’i desteklemek için bir araya gelen STK’lar adına basın açıklamasını KASAV yönetim kurulu başkanı Dr. Gülhan Cengiz yaptı.

KİMSE SESSİZ KALMASIN

Gazze’de binlerce insanın katliam tehdidi altında olduğunu ifade eden Cengiz, “İsrail işgal güçleri, yaşam hakkı başta olmak üzere, sivil halkın korunması, sağlık hizmetinin kutsallığı, tedaviye ulaşım, hastaların nakledilmesi gibi uluslararası belgelerde kabul edilen tüm hakları ihlal ediyor. Bizler vicdan sahibi sağlık çalışanları, doktorlar ve kadınlar olarak işgalci İsrail’in Gazze Şeridi’nde günlerdir sürdürdüğü katliamlara dur demek için meydanlardayız” diye konuştu.



#Filistin
#Soykırım
#İsrail
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