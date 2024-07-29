Sahibinden az kullanılmış 'insan hakları' satıldı: Katil sürüsü İsrail saldırıları altındaki Gazze'de bir çocuk daha 'açlıktan' öldü

Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan el-Ehli Baptist Hastanesinde yatan 6 yaşındaki Enes et-Tatar, yetersiz beslenmeden dolayı yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Nasır Tıp Kompleksi'nin Çocuk Bakım Bölümü Başkanı Hatem el-Hur, İsrail'in devam eden bombardıman ve abluka nedeniyle açlık krizinin yayıldığı belirtmişti.

Hur, yetersiz beslenme vakalarında ciddi artış olduğu ve hastanelerde yer kalmadığını ifade etmişti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun açlık nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Medya ofisinden 17 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada da İsrail ve ABD yönetiminin, insani yardım ve gıda konusunu Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı siyasi baskı aracı olarak kullandığı, açlığı derinleştirdiği ve insani durumu kasten ağırlaştırdığı ifade edilmişti.