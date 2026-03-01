Yeni Şafak
Saldırıları böyle izledi: Beyaz Saray Trump’ın, İran'a saldırıları takip ettiği fotoğrafları paylaştı

01:041/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
IHA
ABD Başkanı Donald Trump
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırıları takip ettiği anlara ait fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yapılan saldırıyı takip ettiği fotoğrafları yayınladı.

ABD ve İsrail, sabah saatlerinde İran’a saldırılarına başladı. İran’ın saldırılara karşılık ABD’nin Orta Doğu’daki üslerini hedef aldı. Bölgedeki gerilim ve saldırılar devam ederken Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yapılan saldırıyı takip ettiği fotoğrafları yayınladı. Beyaz Saray sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Donald J. Trump, ABD’nin İran’daki askeri operasyonlarını izliyor: Destansı Öfke Operasyonu 28 Şubat 2026" ifadeleri kullanıldı.


#ABD
#Donald Trump
#İran
#saldırı
