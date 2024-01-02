Salih el-Aruri'nin öldüğü saldırı sonrası Hamas'tan ilk açıklama: Korkak suikastlar halkımızın metanetini baltalayamaz

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yaklaşık üç aydır sürdüren terör devleti İsrail, bu kez de Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisini hedef aldı.

İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Beyrut'taki Hamas ofisine düzenlediği saldırıda altı kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Dahiye'nin Maşrafiye bölgesindeki Hamas ofisine saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre altı kişinin öldüğü ve 11 kişinin de yaralandığı ifade edilirken, hayatını kaybedenlerden birinin Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'nin öldürüldüğü bildirildi.









Ajansa göre saldırının ardından İsrail'e ait askeri jetler, Beyrut ve ülkenin güneyindeki Sur şehri semalarında uçuş gerçekleştirdi.

NNA'nın daha önce geçtiği haberde de, İsrail'in, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Dahiye'nin Maşrafiye bölgesindeki Hamas ofisine saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Saldırı sonrası Hamas'tan ilk açıklama

Salih el-Aruri'nin öldürüldüğü saldırı sonrası Hamas'tan da ilk açıklama geldi.

Saldırı sonrası basın açıklamasında bulunan Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet El-Rişk, "Korkak suikastlar halkımızın metanetini baltalayamaz." dedi.

"Düşmanın hedeflerine ulaşmakta ne kadar başarısız olduğunun göstergesi"

El-Rişk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Siyonist işgalin Filistin içinde ve dışında Filistin halkımızın liderlerine ve sembollerine karşı gerçekleştirdiği korkak suikastlar, halkımızın iradesini ve metanetini kırmayı, yiğit direnişinin devamını baltalamayı başaramayacaktır. Bu, düşmanın Gazze Şeridi'ndeki saldırgan hedeflerinden herhangi birine ulaşmakta ne kadar başarısız olduğunu bir kez daha kanıtlıyor."

Salih el-Aruri kimdir?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.

Öte yandan Aruri, Mısır'da bir toplantıya katılmıştı.

Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri







