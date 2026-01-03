Şam operasyona hazırlanıyor

Suriye’de SDG’nin orduya entegrasyonu için verilen süre doldu. SDG sürenin uzatılmasını istedi. Şam yönetimiyse “iyi niyet” görmediği için bu talebi kabul etmedi. Askeri, idari ve ekonomik entegrasyona yanaşmayan örgütün Dışişleri, Savunma ve İçişleri bakanlıklarını istediği belirtiliyor. Şam yönetimi şimdi askeri operasyona hazırlanırken iddialara göre TSK da Tişrin Barajı çevresine askeri yığınak yaptı.
Şam yönetiminin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG ile imzaladığı 10 Mart mutabakatı için verilen süre doldu. SDG sürenin uzatılmasını talep ederken Şam yönetiminin, örgüt iyi niyet göstermediği için süreyi uzatmayacağı öğrenildi.
Mutabakatta yer alan 8 maddenin gereklerini yerine getirmeyen SDG, askeri entegrasyonun yanı sıra idari ve ekonomik entegrasyona da yanaşmadı. Fırat'ın doğusunda geniş bir alanı kontrol eden SDG, zengin petrol ve gaz yataklarına, Fırat ve Dicle nehirlerine, ayrıca tarım ve hayvansal üretim açısından güçlü kaynaklara sahip bir bölgeyi elinde tutuyor. Bu bölgelerin alınması Suriye yönetiminin ekonomik kalkınma açısından önem arz ediyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ 3 BAKANLIK İSTEDİ
Terör örgütünün ayrıca Şam yönetiminden Dışişleri, Savunma ve İçişleri bakanlıklarını istediği, Suriye hükümetinin bu istekleri yerine getirmeyeceği öğrenildi. SDG'nin iyi niyet belirtisi göstermediğini belirten güvenlik kaynakları, askeri operasyonun yakın olduğu değerlendirmesinde bulundu. Şam yönetiminin Fırat'ın doğusuna girmesi halinde, talep edildiği takdirde Türkiye'nin de destek vereceği belirtiliyor.
Mehmetçik Tişrin çevresine yerleşti iddiası
- Arap nüfusun yoğun olduğu Fırat'ın doğusunda aşiretler büyük bir yer tutuyor. Geçtiğimiz günlerde Deyrizor'da bir araya gelen Arap aşiret temsilcileri, terör örgütü SDG’nin 10 Mart Anlaşması'na uymaması halinde askeri harekata başlayacaklarını duyurmuştu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da “Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için inisiyatif almaya karar verirse Türkiye destek olacaktır” denilmişti. Yeni yılla birlikte Türk ordusunun Tişrin Barajı çevresine askeri yığınak yaptığı iddia edildi.