Şam operasyona hazırlanıyor

Mutabakatta yer alan 8 maddenin gereklerini yerine getirmeyen SDG, askeri entegrasyonun yanı sıra idari ve ekonomik entegrasyona da yanaşmadı. Fırat'ın doğusunda geniş bir alanı kontrol eden SDG, zengin petrol ve gaz yataklarına, Fırat ve Dicle nehirlerine, ayrıca tarım ve hayvansal üretim açısından güçlü kaynaklara sahip bir bölgeyi elinde tutuyor. Bu bölgelerin alınması Suriye yönetiminin ekonomik kalkınma açısından önem arz ediyor.