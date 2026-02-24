Yeni Şafak
Şam yönetimi toplum sağlığı için harekete geçti: Suriye'de elektronik sigaraya tam yasak

17:4524/02/2026, Salı
İhlalde iş yerlerine kapatma cezası uygulanacak.
Suriye’de elektronik sigaraların üretimi, satışı ve kullanımı sağlık riskleri gerekçesiyle yasaklandı. Yetkililer, özellikle gençleri korumayı hedefleyen karar kapsamında ihlallerde ürünlere el konulacağını ve işletmelere kapatma cezası uygulanacağını açıkladı.

Suriye’de elektronik sigaraların üretimi, satışı ve kullanımı yasaklandı.

Şam Sağlık İşleri Müdürü Rıdvan es-Sevvak, Suriye resmi ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, elektronik sigaraların yol açtığı sağlık riskleri nedeniyle bu konuda kapsamlı bir yasak kararı alındığını belirtti.

Toplumun sağlığı için harekete geçildi

Elektronik sigaraların üretimi, dolaşımı, satışı ve kullanımının yasaklandığını ifade eden Sevvak, söz konusu adımın, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplum sağlığını korumayı amaçladığını kaydetti.

Elektronik sigara kullanımının bazı akciğer hastalıklarıyla ilişkilendirildiğine dikkati çeken Sevvak, bu ürünlere kolay erişimin nikotin bağımlılığı riskini artırdığını ve kullanıcıların zamanla geleneksel sigaraya yönelmesine neden olabileceğini vurguladı.

Yasağa uymayanlara yaptırım

Yasağa uymayanlara yönelik yaptırımlara da değinen Sevvak, ihlal tespit edilmesi halinde ürünlere el konulacağını, imha edileceğini ve işletmeler hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

İlk ihlalde iş yerlerinin 3 gün süreyle kapatılacağını aktaran Sevvak, tekrarı durumunda kapatma süresinin artırılacağını ifade etti.

Yetkililerin, elektronik sigaraların yaygınlaşmasını önlemek amacıyla şehir genelinde denetimleri yoğunlaştırdığı belirtildi.

Geleneksel sigarayı bırakma aracı olarak kullanıldı

Son yıllarda Suriye’de elektronik sigara kullanımı özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşırken, bu ürünlerin başlangıçta geleneksel sigarayı bırakma aracı olarak sınırlı bir kesim tarafından kullanılırken zamanla daha geniş kitlelere ulaştığı dikkati çekiyor.



