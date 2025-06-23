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Şam'ı çevreleyen enkaz kaldırılıyor

Şam'ı çevreleyen enkaz kaldırılıyor

04:0023/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Suriye’de 14 yıl süren savaş, başkent Şam’ın çevresindeki bir çok bölgede büyük bir yıkıma sebep oldu. Bölgeyi havadan ve karadan vurarak harabeye çeviren Esed rejimi ve müttefiklerinin Aralık 2024’te yenilgiye uğrayıp Suriye’den çıkarılmasının ardından yeniden inşa süreci de hız kazanıyor. Sivil Savunma Örgütü (Beyaz Baretliler), Şam’ın çevresindeki Haceru’l Esved, Yermük Kampı ve diğer bölgelere geri dönen mülteciler için enkazları kaldırıyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin Mart 2011’de başlayan halk ayaklanmasını bastırmak için yerle bir ettiği Suriye’nin başkenti Şam’ın çevresindeki bölgelerde hummalı bir çalışma sürüyor. Suriye Sivil Savunma Örgütü (Beyaz Baretliler), kentin çevresindeki Haceru’l Esved, Babbila, Yermük Mülteci Kampı gibi bölgelerde, bombardımanların harabeye çevirdiği binaların enkazını temizliyor. Daha önce saldırılar yüzünden bölgeden kaçmak zorunda kalan birçok Suriyeli, bölgeye dönmeye başladı.

HİÇBİR ŞEYE BENZEMEYEN BİNALAR

Şam’ın güneyinde yer alan Haceru’l Esved, Babbila, Beyt Sahm ve Filistinli mültecilerin kaldığı Yermük Mülteci Kampı, 2018’de Rusya’nın havadan sağladığı destekle Esed rejimine bağlı milis gruplar tarafından yerle bir edilmişti. Bölgeden en az 300 bin sivilin kaçmak zorunda olduğu düşünülüyor. Sivil Savunma ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları yürüttüğü Haceru’l Esved’de hasar görmüş binalar yerel halkın deyimiyle “Hiçbir şeye benzemiyor.” Rejimin Aralık 2024’te çökmesinin ardından bölgede yeniden yapılanma çalışmaları da son günlerde hız kazanıyor.

ENKAZLA KAPLI SOKAKLARA GİRİLEMİYORDU

Konuya dair açıklamalarda bulunan Beyaz Baretliler gönüllüsü Amir Zarifa, son dönemde bölgeye geri dönmek için takdim edilen taleplerin büyük bir artış gösterdiğini söyledi. İnsanların eski evlerine dönmek için yolların açılması gerektiğini belirten Zarifa, “Enkazların yolları kaplaması geri dönüşlerin önündeki en büyük fiziki engellerden biriydi. Biz, bu enkazları kaldırarak evlerini yeniden inşa etmek için gelmek isteyenlerin önünü açacağız” diye konuştu.



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