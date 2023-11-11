|
Dünya

Sanki sonsuzluğa yürüyorduk

İsrail’in aralıksız bombaladığı Gazze’de on binlerce Filistinli kuzeyden daha güvenli buldukları güneye geçiyor. Kimi yalın ayak, kimi baston, kimi de yaralı ayaklarla… O yolculardan biri olan müzisyen Fares Anbar tankların gölgesindeki 20 kilometrelik yolculuğu Yeni Şafak’a anlattı: Herkes ölümle karşı karşıya. 5 dakika sonra ölecek miyiz, bilmiyor kimse. Bir yanımız özgürlüğe giderken, bir yanımız ölüme gidiyordu sanki. Sadece yürüyorduk, sonumuz belki ölüme, belki de özgürlüğe çıkacaktı. Sanki sonsuzluğa yürüyorduk.

Rabia Şenol
04:00 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 01:07 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fares Anbar.

Fares Anbar.

İşgalci İsrail’in Gazze’de aralıksız bombaladığı on binlerce Filistinli evlerini terk ediyor. Çoğu çocuk, kadın, yaşlı ve engellilerden oluşan kafileler, Gazze’nin güneyine gidiyor. Dün sabah saat 11.00’de Şifa Hastanesi’nden Gazze’nin güneyine gitmek için yola çıkan Gazzeli müzisyen Fares Anbar, göç yolculuğunda yaşadığı zorlukları Yeni Şafak’a anlattı. 5 kişilik müzisyen grubuyla yola çıktıklarını belirten Anbar, şunları söyledi:

YAS TUTAMADIK

Korkunç bir yolculuktu. Yaşadığımız acıların bile yasını tutamıyoruz. Herkes ölümle karşı karşıya. 1 saat sonrayı bırakın,

5 dakika sonra ne olacağını bile kimse kestiremiyor. 5 dakika sonra ölecek miyiz, bilmiyor kimse. Bir yanımız özgürlüğe giderken, bir yanımız ölüme gidiyordu sanki. Sadece yürüyorduk, sonumuz belki ölüme, belki de özgürlüğe çıkacaktı. Sanki sonsuzluğa yürüyorduk.

YALIN AYAK YÜRÜDÜLER

Yakıt olmadığı için araçlar kullanılamaz halde. 15-20 kilometrelik yolu tam 6 saat yürüyerek orta ve güney Gazze’ye ancak geçebildik. Yolculuk o kadar zordu ki, özellikle kadın, çocuk ve yaşlılar yorgunluktan bitap düştü. Kimi yalın ayak, kimi bastonla, kimi ise ameliyatlı ayaklarıyla yürümeye çalışıyordu. Belli bir yere geldikten sonra parası olanlar at arabasıyla güneye geçmeye çalıştı. Parası olmayan birçok Gazzeli yürüyerek yolculuklarını tamamladı.

ÖLÜ İNSAN YIĞINLARI

Yol kenarlarında İsrail tarafından öldürülmüş insan yığınları, harabeye dönmüş binalar gördük. Hayatta kalabilmek için herkes elinde olan gıda ve suyu etrafındakilerle paylaşıyordu. Hayatta kalabilecek kadar su içiyor ve besleniyorduk. İsrail askerleri, bizi telefonlarımızı almamamız için ellerimizi havaya kaldırarak yürüttü. İsrail askerleri telefonları alanları görürse direkt öldürüyor.




#Filistin
#İsrail
#Soykırım
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, yaş sınırı olacak mı? Evlilik kredisi ne zaman yürürlüğe girecek?