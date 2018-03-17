Şantiye gibi

İş makinesiyle yaklaşık 150 metre uzunluğunda kazılan tünelin, Mehmetçik ve ÖSO’nun gelişiyle birlikte yarım kaldığı gözlendi. PKK’lıların her şeyi bırakarak kaçtığı bölgedeki tünelin giriş yüksekliği 10 metreyi buluyor. Operasyon sonrası kamptaki bazı bina enkazlarının arasında da çok sayıda silah parçası ve çeşitli mühimmat ve henüz açılmamış silah sandıkları bulundu.

Tarihi eser ve eroin gömdüler

Mehmetçik ve ÖSO’nun büyük başarıyla sürdürdüğü harekâtın son 15 günlük diliminde büyük bir bozgun ve çözülme yaşayan PKK’lılar, bu süreç içerisinde Afrin’den yaklaşık 150 milyon dolar kaçırdı. Sözde kanton yöneticilerinden birçoğu Nubl ve Deyr Cimeyl hattından Afrin dışına kaçtı. PKK’nın sözde bakanları ve saha komutanlarından birçoğunun yanlarında götürdüğü paralara ek olarak dağlık bölgelere milyonlarca dolar, uyuşturucu, altın ve tarihi eser gömdüğü belirtiliyor. Canlı yakalanan teröristlerin verdiği bilgilere göre, PKK elebaşıları bölgede illegal yollarla elde ettikleri serveti, rejim güzergahında Şebbiha ve Şii milislerin el koyacağı korkusu ile dağlık bölgelere gömdü ve Afrin’den firar etti.

Her yer tanksavar

TSK’nın kuşattığı Afrin’de PKK’lı teröristler büyük bozguna uğrarken çoğu terörist silahlarını bırakarak kentten kaçıyor. Güvenlik güçleri tarafından teröristlere ait çok miktarda mühimmat deposu ele geçirildi. Bu depolarda ABD’nin PKK’ya sevk ettiği yüksek teknoloji ürünü tanksavarlar da bulundu. Dün görüntülenen depolardan birinde ‘Konkurs’ tipi 5 adet güdümlü tanksavarın bulunması dikkat çekti. Teröristlerce kullanılamadan ele geçirelen tanksavarlara güvenlik güçleri el koydu.

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