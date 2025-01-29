Savaş suçluları imzalarını bıraktı!

Katil İsrail taburunun Beyt Hanun bölgesinde daha önce tarım arazisine tanklarla Davud Yıldızı çizdiği ve kendi birliklerine ait 7979 imzasını attıkları, uydu görüntüleriyle tespit edildi. Tamamen erkek ultra Ortodoks Yahudilerden oluşan Netzah Yehuda, işgal altındaki Batı Şeria'dan Gazze'ye konuşlandırıldı ve geçen 15 ayda işlenen soykırımda önemli rol oynadı. ABD'nin dahi Netzah Yehuda'nın işlediği suçlara kayıtsız kalamadığı biliniyor. Adeta bir katil şebekesi gibi hareket eden tugay, sivilleri hedef alan saldırılar, Filistinli mahkumlara yönelik işkence ve tecavüz gibi insanlık suçu ihlalleriyle kayıtlara geçmiş durumda. Katil şebekenin Davut Yıldızını Beyt Hanun'da görülebilecek şekilde çizerek "Biz buradaydık" mesajı verdiği değerlendiriliyor. Uzmanlar bırakılan izin işgalci güç unsurlarına açılacak davalarda delil olarak kullanılabileceğini değerlendiriyor.