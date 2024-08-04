Şehit Haniye'nin oğlu Abdusselam: Babamı Kudüs'e getireceğiz

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için toprağa verildiği Katar’ın başkenti Doha’da taziye çadırları kuruldu. Taziyeleri Heniyye'nin ailesi ve dava arkadaşları kabul etti. Babasının şehadetini gururla karşılayan Abdusselam Heniyye, cenazeyi takip eden Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu. Oğul Heniyye, “Biz şehadete her zaman hazır olan insanlarız. Babamızın haberini duyduğumuzda da Allah’a şükrettik” dedi.





ŞEHİT OLACAĞINI BİLİYORDUK

Babasının her zaman şehadeti istediğini anlatan Abdusselam Heniyye, “Şu an ona kavuşmuş oldu. O, şehitler zincirinin son halkası. Babamın dünya hayatının şehadetle sonuçlanacağını biliyorduk” diye konuştu. Oğul Heniyye, Filistin özgürleşince babasının naaşını kendi topraklarına taşıyacaklarını da vurguladı: “Filistin özgürleştikten sonra babamın mezarının kendi topraklarında olmasını istiyoruz. Filistin yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacak ve kendisini Filistin davasına adamış olan babamı Kudüs’e defnedeceğiz.”





İSRAİL'İ DESTEKLEYENLER KAYBETTİ

Hamas Türkiye Temcilisi Musa al-Akkari ise İsrail’in 7 Ekim’den önce Orta Doğu’nun jandarması olduğunu, artık bu algının tamamen bozulduğunu ifade etti. Dünyanın, İsrail’in yenilmez bir ordu olmadığını 7 Ekim’de gördüğünü belirten al-Akkari, “ABD ve birçok batılı ülke İsrail’e her türlü desteği verdi. Ancak İsrail, kendi yok oluşu gibi destekçilerinin de yenilmesine neden oldu. İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerin İsrail'e destek veren yöneticileri kazanamadı. Destekçilerini tek tek bitirdi. Şimdi sırada Netanyahu’da” şeklinde konuştu.





İRAN’LA İLİŞKİMİZİ ETKİLEMEZ

Gazze'nin sadece İsrail ile değil bütün dünyayla savaştığını kaydeden al-Akkari “Görüyoruz ki Aksa Tufanı öncesinde hiçbir siyasetçi dünya meclislerinde Filistin’de olup biteni merak etmiyor, ilgilenmiyordu. Ancak şu an Filistin, herkesin takip ettiği ve savunduğu konu oldu” diye konuştu. Heniyye suikastına da değinen al-Akkari, suikastın İran'da yaşanmasının ilişkileri etkilemeyeceğini dile getirdi: “Bizim İran'la ilişkimiz iyi, daha iyi olacak. Bu suikastın Tahran'da olması ilişkimizi etkilemez.”





Türkiye bizi yalnız bırakmadı

Türk halkına ve devlet yöneticilerine teşekkür eden oğul Heniyye şöyle konuştu: “Onlar bizim çok iyi dostlarımız ve kardeşlerimiz oldular. Türkiye devleti ve halkının asil duruşu hep Filistin halkının yanında oldu. Gerek İsmail Heniyye hayattayken, gerek vefatında biz bu duruşu çok net gördük. Türkiye inşallah, Filistin ve Kudüs davasının en büyük destekçisi ve sahibi olarak ilelebet ayakta ve güçlü kalır. Sokaklara inen ve Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılan Türk halkına şükranlarımı iletiyorum. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da çok teşekkür ederim. Haberi aldığı ilk an bizleri aradı ve cenaze namazına Türkiye’den çok büyük bir heyet gönderdi. Bizi yalnız bırakmadı.”





Lider kadrosunda boşluk olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi olarak Hamas'a ciddi destek verdiğini ifade eden Hamas Türkiye Temsilcisi al-Akkari şunları söyledi: “Özelikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuyla yakından ilgileniyor. Açıkçası Fidan Filistin Dışişleri Bakanı gibi çalışıyor. Filistin’in Dışişleri Bakanı bile bu kadar çalışmıyor. Türkiye hükümeti bize ciddi destek veriyor. Türk hükümetine teşekkür ederiz. Heniyye’nin şehadetinden sonra şura yakın zamanda toplanacak. Boşluk olmayacak, lider kadromuz çok güçlü. Sahada da mücahitlerimizin durumu çok iyi, çok sağlam. Netanyahu bu savaşa devam ederse biz de sahada devam edeceğiz, her şeye hazırız. Yakında yeni kararlar alınacak.”



