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Dünya

Sel suları Çin’i yıktı

Çin’in birçok şehrini etkisi altına alan yoğun yağışlarda ölü sayısı artarken, yardım ekipleri sokaklarda ve caddelerde mahsur kalan insanları botlarla kurtardı.

Dış Haberler
04:00 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Vatandaşlar botlarla tahliye edildi.

Vatandaşlar botlarla tahliye edildi.

Çin’in güneybatısındaki, dağlık bölgeleri etkileyen mevsimsel sellerde ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi de tahliye edildi. Çin Devlet Başkanı Xi yetkililere bölge sakinlerinin güvende olmasına ve kayıpları en aza indirmeye öncelik vermelerini emretti. Selden en çok etkilenen ve şiddetli yağışın günlerdir devam ettiği Chongqing’de 15 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Kentteki bir ev de selin şiddeti ile yıkılarak sel sularına kapıldı.


Botlarla kurtarıldı

Kentin Wanzhou bölgesinde görevlendirilen 2 bin 500’den fazla personel, evlerinden tahliye edilenlerle yardım ederken, göle dönen cadde ve sokaklarda mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Selin ardından çamurla kaplanan bazı noktalarda ise temizleme çalışmaları başladı.


Tahliye sayısı 100 bine yaklaştı

460 binden fazla kişinin selden etkilendiği komşu Sichuan eyaletinde de şiddetli yağışlar nedeniyle 85 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Eyalet hükümetine göre şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. Meteoroloji servisleri Chongqing kentinin yanı sıra, Henan, Sichuan, Guizhou, Hubei, Yunnan ve Shaanxi eyaletleri için şiddetli yağmur uyarısı yapmıştı. Halktan şiddetli yağışların yol açabileceği afetlere karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli tedbirleri almaları istenmişti.


#Çin
#sel
#yağış
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