Sel suları Çin’i yıktı

Çin’in güneybatısındaki, dağlık bölgeleri etkileyen mevsimsel sellerde ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi de tahliye edildi. Çin Devlet Başkanı Xi yetkililere bölge sakinlerinin güvende olmasına ve kayıpları en aza indirmeye öncelik vermelerini emretti. Selden en çok etkilenen ve şiddetli yağışın günlerdir devam ettiği Chongqing’de 15 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Kentteki bir ev de selin şiddeti ile yıkılarak sel sularına kapıldı.