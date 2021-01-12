Dünya Selmandan PKKya destek
ORTADOĞU

Selman’dan PKK’ya destek

Selman’dan PKK’ya destek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kontrolündeki Al Arabiya tv kanalı, PKK’lı teröristleri aklayan bir habere imza attı. Kandil’de teröristlerle yapılan röportajlarda Türkiye’yi suçlu gösterme çabası ön plana çıktı. Teröristlerden ‘özgürlük savaşçısı’ diye bahseden kanal, “Türk keşif uçakları hereket eden her şeyi vuruyor” sözleriyle Türkiye’yi hedef aldı.

Hatice Saka Yeni Şafak
El Arabiya yayınında PKK’yı aklamaya çalıştı.
El Arabiya yayınında PKK’yı aklamaya çalıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a hizmet eden El Arabiya kanalı, Kandil’deki PKK’lı teröristleri aklayan bir yayına imza attı. “Özel Görev” adlı programda El Arabiya ekibi, 10 terörist ile özel röportaj gerçekleştirdi. “Özel Görev” Kandil bölümünün tamamında kullanılan dil ve teröristlerle yapılan röportajlarda PKK terör örgütünü aklama ve Türkiye’yi suçlu gösterme çabası ön plana çıktı.

Muhammed bin Selman

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TÜRKİYE’Yİ SUÇLADILAR

  • Türk askerlerinin bölgede masum sivilleri öldürdüğü iftirasını atan kanalda şu ifadeler kullanıldı: “Türk rejimi, Kürtlere karşı ayrımcılığı ve şiddeti sürdürmeye devam ediyor. Bu savaşın ve sonrasının ayrıntılarına giden yol, PKK’nın kalesi olan Kandil Dağı’ndan geçiyor. Oraya ulaşmak kolay değil. Çünkü hareket eden her şeyi vuran Türk keşif uçakları sizi hedef alabilir.” Programda, teröristlerin açıklamaları doğruymuş gibi kabul edilerek TSK’nın Kandil’deki operasyonları “sanıldığı gibi başarılı değil” yalanına yer verildi.

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TELEFON VE İNTERNET YOKMUŞ!

El Arabiya muhabiri, terörist grubu ile ilk temasındaki görüşlerini şu sözlerle anlattı: “10 kişi bizi karşıladı. Güvenlik sebepleriyle büyük gruplar halinde dolaşmıyorlar. Diğerleri etrafı gözetliyor. Hiçbiri kendi adını kullanmıyor ve telefon taşımıyor. Dünyada neler olduğunu öğrenmek için radyoyu kullanıyorlar. Hiçbiri maaş almıyor ve evlenmiyorlar. Ellerinde sadece silahları ve özgür Kürdistan hayalleri var.” PKK sözcüsü programda şu ifadeleri kullandı: “ 40 yıldan bu yana süren çatışmalarda Türkiye ile defalarca ateşkes girişimleri oldu. Ancak Türkler barışçıl ve siyasi bir çözüm yerine savaşı tercih ediyorlar. Bizi bu mücadeleden vazgeçirmezler.”

TERÖRİST AĞZIYLA YAYIN YAPTILAR

  • Teröristlerden biri de aileleriyle bağlantı kurmaya ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Açık açık örgüt propagandasının yapıldığı yayında bir teröristin şu açıklamalarına da yer verildi: “Hedefimiz bütün Kürtlerin özgürlüğüne kavuşması ve hür bir Kürdistan’ın kurulması. Dünyaya hakim olan güçlerin çıkarlarına ters düştüğü için PKK’nın bir terör örgütü olarak gösteriyor. Onlar gücü elinde bulundursa da biz hedefimize ulaşacağız.”
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