Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, ayrılığa ilişkin İngiltere’ye hitaben romantik bir mektup kaleme aldı. Timmermans, adeta bir “aşk mektubu” yazarak, Brexit’e karşı olduğunu dile getirdi. İngiliz Guardian gazetesi aracılığıyla yayımladığı mektupta, “Ayrılmaya karar verdin ve bu benim kalbimi kırıyor ama kararına saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği ve İngiltere arasındaki ilişkiyi, “Sen olduğun için ve bana verdiklerin için seni seviyorum” diye tanımlayan Timmermans, mektubunda İngiltere’ye açık kapı da bıraktı.

DÜNYA AB, İngiltere'nin Brexit'i 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini kabul etti