İsrail’in savaş suçlarını ortaya koymak için kurulan Gazze Mahkemesi, İstanbul’da başladı. Eski BM Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk, Gazze’deki yıkımın hâlâ devam eden bir soykırım süreci olduğunu vurguladı. İngiliz müzisyen Roger Waters ise “Sesimizi yükseltmeye devam etmeliyiz” diyerek küresel dayanışma çağrısı yaptı.
İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarını araştırmak ve belgelemek amacıyla kurulan bağımsız bir sivil girişim olan Gazze Mahkemesi’nin nihai oturumu dün İstanbul’da başladı. Londra toplantılarının ve Saraybosna Halka Açık Oturumu’nun ardından düzenlenen son duruşmaya akademisyenler, entelektüeller, insan hakları savunucuları, medya temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.
ŞİMDİ HESAP ÖDEME VAKTİ
Programın açılışında konuşan Eski BM Filistin Raportörü Richard Falk, Gazze’de yaşananların “hala devam eden bir soykırım süreci” olduğunu belirterek, “Şu anda uyanık olmak gereken bir zamandır. Gazze’deki soykırımın artık tarih olduğunu varsayamayız. Hayatta kalan insanlar her gün evsizlik, açlık, hastalık ve kayıplarının acısıyla mücadele ediyor” dedi. Falk, ateşkese rağmen İsrail’in saldırı tehditlerinin sürdüğünü, uluslararası toplumun ise sessiz kaldığını vurgulayarak, “İsrail’in işlediği suçların hesabını sormanın zamanı geldi. Bu mahkeme, devlet propagandası karşısında toplumsal bir vicdan direnişidir” ifadelerini kullandı.
İSRAİL İNSANLIKLA SAVAŞIYOR
Irak doğumlu Yahudi Avi Shlaim, “Gazze Mahkemesi’nin bir parçası olmak benim için çok önemli” diyerek uluslararası toplumun Filistin halkını son yüzyılda büyük bir hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi. İngiltere ve ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin İsrail’in aktif destekçi olduklarını ifade eden Shlaim, sözlerini şöyle sürdürdü: “Netanyahu yönetimi Filistinlilerin tüm ulusal ve siyasi haklarını reddetti. Bu, Hamas’la bir savaş değil, İsrail ile insanlık arasındaki bir savaş.” Filistinli avukat ve İnsan Hakları İçin Filistin Merkezi Direktörü Raji Sourani, "Filistin halkı, kendi kaderini tayin hakkı verildiğinde barışın tadını çıkarabilir" dedi. İngiliz müzisyen ve aktivist Roger Waters, "Sesimizi yükseltmeye devam etmeliyiz" diyerek baskıya karşı küresel dayanışma çağrısında bulundu. Gazze Mahkemesi, bölgede yaşanan katliamın tanıklarını dinleyecek, soykırımın belgesi niteliğindeki nihai kararını 26 Ekim’de açıklayacak.
Ailemden 54 kişiyi katlettiler
- Mahkemenin nihai oturumu kapsamında, "Suçlar ve Tanık İfadeleri" paneli düzenlendi. Güney Afrika'dan panele bağlanan, soykırımdan sağ kurtulan ve daha önce Gazze'deki El-Aksa Üniversitesinde edebiyat ve kültürel çalışmalar alanında görev yapan Haider Eid, Gazze'de yaşananları "mutlak kötülük" olarak tanımladı. Eid, Aralık 2023'te Mısır üzerinden Güney Afrika'ya geçmek zorunda kaldığını söyledi. Eid, ailesinden 54 kişiyle birlikte, El-Aksa Üniversitesinden 39 meslektaşını ve 280’i aşkın öğrencisini kaybettiğini, mahallesinin, evinin, çocuklarının okulunun ve üniversitesinin yok olduğunu anlattı. Eid, soykırımın 1948 Nekbesi'ne uzandığını söyledi. Radwan Abu Muammar ise sivillerin kaldığı bir eve yönelik saldırıyı anlattı. Muammar, 20 Aralık 2023 gecesi, hiçbir uyarı yapılmadan evin bombalanması sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere evdeki 51 kişiden 30'unun öldüğünü söyledi.