Programın açılışında konuşan Eski BM Filistin Raportörü Richard Falk, Gazze’de yaşananların “hala devam eden bir soykırım süreci” olduğunu belirterek, “Şu anda uyanık olmak gereken bir zamandır. Gazze’deki soykırımın artık tarih olduğunu varsayamayız. Hayatta kalan insanlar her gün evsizlik, açlık, hastalık ve kayıplarının acısıyla mücadele ediyor” dedi. Falk, ateşkese rağmen İsrail’in saldırı tehditlerinin sürdüğünü, uluslararası toplumun ise sessiz kaldığını vurgulayarak, “İsrail’in işlediği suçların hesabını sormanın zamanı geldi. Bu mahkeme, devlet propagandası karşısında toplumsal bir vicdan direnişidir” ifadelerini kullandı.

Irak doğumlu Yahudi Avi Shlaim, “Gazze Mahkemesi’nin bir parçası olmak benim için çok önemli” diyerek uluslararası toplumun Filistin halkını son yüzyılda büyük bir hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi. İngiltere ve ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin İsrail’in aktif destekçi olduklarını ifade eden Shlaim, sözlerini şöyle sürdürdü: “Netanyahu yönetimi Filistinlilerin tüm ulusal ve siyasi haklarını reddetti. Bu, Hamas’la bir savaş değil, İsrail ile insanlık arasındaki bir savaş.” Filistinli avukat ve İnsan Hakları İçin Filistin Merkezi Direktörü Raji Sourani, "Filistin halkı, kendi kaderini tayin hakkı verildiğinde barışın tadını çıkarabilir" dedi. İngiliz müzisyen ve aktivist Roger Waters, "Sesimizi yükseltmeye devam etmeliyiz" diyerek baskıya karşı küresel dayanışma çağrısında bulundu. Gazze Mahkemesi, bölgede yaşanan katliamın tanıklarını dinleyecek, soykırımın belgesi niteliğindeki nihai kararını 26 Ekim’de açıklayacak.