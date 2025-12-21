Yeni Şafak
Şifa Hastanesi ayağa kalkıyor

04:0021/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Gazze’nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi, yeniden hayat buldu. Kasım 2023 ve Mart 2024’teki ağır saldırılarda tamamen tahrip edilen hastanenin bazı bölümleri onarılarak faaliyete alındı. Hastane içerisine Türkiye ve Filistin bayrakları asıldı.

Gazze Şeridi’nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesi, işgalci İsrail ordusunun önce Kasım 2023’te, ardından Mart 2024’te düzenlediği baskın ve saldırılarla neredeyse tamamen tahrip edilmişti. Filistinliler, hastanenin bazı bölümlerini onarıp yeniden faaliyete soktu. Hastane içinde Türk bayrakları ile Filistin bayraklarının yan yana gözüktüğü görüldü.



