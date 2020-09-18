Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Silah şirketlerini besleyen BlackRock Dünya Sağlık Örgütünü fonlayarak günah çıkarıyor
AMERİKA

Silah şirketlerini besleyen BlackRock Dünya Sağlık Örgütü'nü fonlayarak günah çıkarıyor

BlackRock'un milyonlarca dolarlık yatırım yaptığı şirketlerin ürettiği silahlarla yaralanan hastalar, yine aynı şirketin milyonlarca dolarla fonladığı Dünya Sağlı Örgütü üyesi hekimleri tarafından tedavi ediliyor. DSÖ 2006'dan beri BlackRock ve çalışanlarından 3.4 milyon dolar yardım aldığı doğrulandı. Bu ikileme en önemli örneklerden biri Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki saldırı. BlackRock'un yatırım yaptığı Lockheed Martin ve Boeing, Kunduz'daki saldırıda kullanılan AC-130 uçağını üretti. Bu uçaklar ABD hava saldırısı Kunduz kentindeki bir DSÖ tesisini vurarak 14'ü personel, 24'ü hasta ve dördü hasta yakını olmak üzere en az 42 kişiyi öldürdü. Ve yine bu saldırıda yaralananlara DSÖ mensupları tedavi etti. Bu ilginç ihanet döngüsünün kazananı da kaybedeni de ortada.

Kübra Tokuş Yeni Şafak
BlackRock dünyanın sayılı büyük sermaye ve risk yönetim şirketlerinden birisi.
BlackRock dünyanın sayılı büyük sermaye ve risk yönetim şirketlerinden birisi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından kabul edilen 500 bin dolar gibi yüklü bir bağışın sahibi olan BlackRock ismi tartışmaların merkezi oldu.

BlackRock, New York'ta sadece gazetelerin ekonomi sayfalarını okuyanların tanıdığı ancak gerçekte bu kadar masum olmayan bir şirket. Müşterilere ait 7.3 trilyon doları yöneten Blackrock dünyanın en büyük varlık yöneticisi ve yatırım şirketi. Dünyanın sayılı büyük sermaye ve risk yönetim şirketlerinden birisi olan BlackRock'ın bugün14 bin çalışanı bulunuyor.

Blackrock, Amazon yağmur ormanlarının bazı kısımlarını yakarak buralardaki arazilerin satışından kazanç sağlayan şirketler ve silah şirketlerinin hisseleri de dahil olmak üzere dünya çapında şirketlere yatırım yapıyor.

DSÖ 3.4 milyon dolar yardım aldı

Sadece Sınır Tanımayan Doktorlar değil Dünya Sağlık Örgütü de geçtiğimiz ay sosyal medya sayfalarında koronavirüs nedeniyle hedge fonu (riskten korunma) kapsamında 500 bin dolar aldığını doğruladı.

BlackRock'un milyonlarca dolarlık yatırım yaptığı şirketlerin ürettiği silahlarla yaralanan hastaları tedavi etmek yine DSÖ'nün görevi.

Middle East Eye'de yer alan habere göre DSÖ 2006'dan beri BlackRock ve çalışanlarından 3.4 milyon dolar yardım aldığı doğrulandı.

DSÖ Danışmanı Mahdawi: İnsanları iyileştirmeye çalışmanın bir anlamı yok

Birçok DSÖ çalışanı, son bağıştan önce BlackRock tarafından yıllardır yapılan katkılarından haberdar değildi ve bu durum personel arasında örgütün bütünlüğünü tehlikeye attığı konusunda endişeye yol açtı.

Amsterdam'daki bir DSÖ danışmanı olan Dalila Mahdawi, BlackRock bağışının alınmasının, ilkelerine ve dünyanın dört bir yanındaki hastalara "ihanet ettiğini" yazdı.

Mahdawi, maddi desteğe duyulan ihtiyacın anlaşılabilir olduğunu ancak bu para onlara zarar verenler tarafından ödeniyorsa, insanları iyileştirmeye çalışmanın bir anlamı olduğunu söyledi.

DSÖ afet ve çatışma bölgeleri de dahil olmak üzere dünya çapında faaliyet gösteriyor.

  • Bu ikileme örnek olarak Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki saldırıya bakmak mümkün. BlackRock'un yatırım yaptığı Lockheed Martin ve Boeing, ABD'nin Kunduz'daki saldırıda kullandığı AC-130 uçağını üretti. Bu uçaklar ABD hava saldırısı ile Afganistan'ın Kunduz kentindeki bir DSÖ tesisini vurarak 14'ü personel, 24'ü hasta ve dördü hasta yakını olmak üzere en az 42 kişiyi öldürdü. Ve yine bu saldırıda yaralananlara DSÖ mensupları yardım etti.

2015'te ismi duyulmuştu

İlk olarak dünya çapında bu ismin duyulması Wallstreet'de muhabirlik yapan Heike Buchter sayesinde oldu. Buchter, BlackRock ismiyle son yıllarda karşılaşmaya başladığını anlatırken şu ifadeleri kullandı;

"Merkez bankası portföylerinin incelenmesiyle ilgili konuşmalar sırasında sadece bankerler BlackRock ve patronu Larry Fink'ten söz ederlerdi. Bu adı daha önce duymamıştım. Finans krizinin ardından her taşın altından BlackRock çıkmaya başladı. Konuştuğum iş adamlarından biri ‘yüksek sesle konuşmayalım, Blackrock'un her yerde kulağı var' demişti."

"Şirket para yatırıyor ve Blackrock fonları büyük şirketlere hissedar oluyor. Tröst aynı zamanda merkez bankalarına, maliye bakanlıklarına, büyük yatırımcıya, devlet fonlarına, Amerikan emeklilik fonlarına, sigortalara ve vakıflara danışmanlık da yapıyor. Bono ve hisse senetleri kanalıyla şirketleri finanse ediyor. Dünya finans piyasasında BlackRock'un parmağının olmadığı hemen hiçbir alan bulunmuyor” diyor.

Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüs aşı açıklaması: Etkili ve güvenli olduğunda kullanılacak
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüs aşı açıklaması: Etkili ve güvenli olduğunda kullanılacak
Abone Ol Google News
Finans dünyasınınkaranlık yüzü: BlackRock

Finans dünyasının
karanlık yüzü: BlackRock

Silah şirketlerini besleyip, DSÖ fonlarıyla günah çıkarıyor.
Salgın yeniden şiddetlendi

Salgın yeniden şiddetlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'de çok önemli açıklama.
Pazartesi günü başlıyor

Pazartesi günü başlıyor

​Ehliyet ve kimlik kartında devrim gibi gelişme, ücretsiz olacak.
Yunanistan'dan<br>yeni tahrik

Yunanistan'dan
yeni tahrik

"Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak."
Odun mu olalım,<br>yoksa çiçek gibi mi olalım?

Odun mu olalım,
yoksa çiçek gibi mi olalım?

​Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'den skandal savunma.

​20 milyar dolarlık tarihin en büyük projesi.

​Neftçi maçında, dikkatleri üstüne çekmişti.
Yolları <br>yeniden kesişti

Yolları
yeniden kesişti

Premier Lig devinde birlikte forma giyecekler.

'Yunanistan Türk ordusunun karşısına çıkamaz hale gelecek'

Yolcu otobüsü devrildi

Yolcu otobüsü devrildi

​Akasaray-Adana karayolunda feci kaza: 30 yaralı var.
Eminönü'nde dehşete<br>düşüren olay

Eminönü'nde dehşete
düşüren olay

Vatandaşlar görüp haber verdi, denizde ceset bulundu.

​Gine Başkanı Conde'nin 'bakana dayak' videosu diye servis edilmişti...
Eş zamanlı operasyon

Eş zamanlı operasyon

​Çok sayıda kişi gözaltına alındı, aramalar sürüyor.
Otomobil<br>ikiye bölündü

Otomobil
ikiye bölündü

Niğde'de korkunç kaza: Önce yayaya sonra elektrik direğine çarptı.
Kovid aşısı<br>Kasım'da geliyor

Kovid aşısı
Kasım'da geliyor

Aşılama Aralık ayı ile birlikte daha geniş kesimleri kapsayacak.
Şantaja boyun eğmeyeceğimizi anladılar

Şantaja boyun eğmeyeceğimizi anladılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'e ilişkin net mesaj verdi.
Bakanlıktan 'Halil Sezai' açıklaması: Toplum vicdanını yaraladı
Gündem

Bakanlıktan 'Halil Sezai' açıklaması: Toplum vicdanını yaraladı

Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun İstanbul Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uyguladığı görüntüler büyük ses getirdi. Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Hakimlik, dosya kapsamındaki suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimalini dikkate alarak, şüphelinin "silahla tehdit" suçundan tutuklama talebini ise reddetti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıcının darp ettiği Meriç'i ziyaret ettiğini duyurdu. Açıklamada yaşanan hadisenin toplum vicdanını yaraladığı belirtilerek, "Kendisinin talepleri dahilinde Bakanlığımız konuyu takip edecektir." denildi.
Sosyal medya fenomenlerinden Youtuber Meriç İzgi tutuklandı
Hayat

Sosyal medya fenomenlerinden Youtuber Meriç İzgi tutuklandı

Youtuber Meriç Ezgi, yasadışı yollardan sahiplendiği üçüncü maymuna da el konulduktan sonra tutuklandı. Maymun ise hayvanat bahçesi yetkililerine verildi.
Ehliyet ve kimlik kartında devrim gibi gelişme: Bakan Soylu açıkladı, pazartesi başlıyor
Gündem

Ehliyet ve kimlik kartında devrim gibi gelişme: Bakan Soylu açıkladı, pazartesi başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ''Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır. Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak.'' açıklamasında bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.