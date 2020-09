Silah şirketlerini besleyen BlackRock Dünya Sağlık Örgütü'nü fonlayarak günah çıkarıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından kabul edilen 500 bin dolar gibi yüklü bir bağışın sahibi olan BlackRock ismi tartışmaların merkezi oldu.

BlackRock, New York'ta sadece gazetelerin ekonomi sayfalarını okuyanların tanıdığı ancak gerçekte bu kadar masum olmayan bir şirket. Müşterilere ait 7.3 trilyon doları yöneten Blackrock dünyanın en büyük varlık yöneticisi ve yatırım şirketi. Dünyanın sayılı büyük sermaye ve risk yönetim şirketlerinden birisi olan BlackRock'ın bugün14 bin çalışanı bulunuyor.

Blackrock, Amazon yağmur ormanlarının bazı kısımlarını yakarak buralardaki arazilerin satışından kazanç sağlayan şirketler ve silah şirketlerinin hisseleri de dahil olmak üzere dünya çapında şirketlere yatırım yapıyor.

DSÖ 3.4 milyon dolar yardım aldı

Sadece Sınır Tanımayan Doktorlar değil Dünya Sağlık Örgütü de geçtiğimiz ay sosyal medya sayfalarında koronavirüs nedeniyle hedge fonu (riskten korunma) kapsamında 500 bin dolar aldığını doğruladı.

Incredible support!



Thank you @BlackRock for the generous $500,000 grant towards our COVID-19 Crisis Fund. We are responding to the pandemic in over 70 countries, providing lifesaving care and infection control preparedness during this unprecedented global emergency. pic.twitter.com/1Cspfv2LQ5 — Doctors w/o Borders (@MSF_USA) August 21, 2020

BlackRock'un milyonlarca dolarlık yatırım yaptığı şirketlerin ürettiği silahlarla yaralanan hastaları tedavi etmek yine DSÖ'nün görevi.

Middle East Eye'de yer alan habere göre DSÖ 2006'dan beri BlackRock ve çalışanlarından 3.4 milyon dolar yardım aldığı doğrulandı.

DSÖ Danışmanı Mahdawi: İnsanları iyileştirmeye çalışmanın bir anlamı yok

Birçok DSÖ çalışanı, son bağıştan önce BlackRock tarafından yıllardır yapılan katkılarından haberdar değildi ve bu durum personel arasında örgütün bütünlüğünü tehlikeye attığı konusunda endişeye yol açtı.

Amsterdam'daki bir DSÖ danışmanı olan Dalila Mahdawi, BlackRock bağışının alınmasının, ilkelerine ve dünyanın dört bir yanındaki hastalara "ihanet ettiğini" yazdı.

Mahdawi, maddi desteğe duyulan ihtiyacın anlaşılabilir olduğunu ancak bu para onlara zarar verenler tarafından ödeniyorsa, insanları iyileştirmeye çalışmanın bir anlamı olduğunu söyledi.

DSÖ afet ve çatışma bölgeleri de dahil olmak üzere dünya çapında faaliyet gösteriyor.

Bu ikileme örnek olarak Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki saldırıya bakmak mümkün. BlackRock'un yatırım yaptığı Lockheed Martin ve Boeing, ABD'nin Kunduz'daki saldırıda kullandığı AC-130 uçağını üretti. Bu uçaklar ABD hava saldırısı ile Afganistan'ın Kunduz kentindeki bir DSÖ tesisini vurarak 14'ü personel, 24'ü hasta ve dördü hasta yakını olmak üzere en az 42 kişiyi öldürdü. Ve yine bu saldırıda yaralananlara DSÖ mensupları yardım etti.

2015'te ismi duyulmuştu

İlk olarak dünya çapında bu ismin duyulması Wallstreet'de muhabirlik yapan Heike Buchter sayesinde oldu. Buchter, BlackRock ismiyle son yıllarda karşılaşmaya başladığını anlatırken şu ifadeleri kullandı;

"Merkez bankası portföylerinin incelenmesiyle ilgili konuşmalar sırasında sadece bankerler BlackRock ve patronu Larry Fink'ten söz ederlerdi. Bu adı daha önce duymamıştım. Finans krizinin ardından her taşın altından BlackRock çıkmaya başladı. Konuştuğum iş adamlarından biri ‘yüksek sesle konuşmayalım, Blackrock'un her yerde kulağı var' demişti."

"Şirket para yatırıyor ve Blackrock fonları büyük şirketlere hissedar oluyor. Tröst aynı zamanda merkez bankalarına, maliye bakanlıklarına, büyük yatırımcıya, devlet fonlarına, Amerikan emeklilik fonlarına, sigortalara ve vakıflara danışmanlık da yapıyor. Bono ve hisse senetleri kanalıyla şirketleri finanse ediyor. Dünya finans piyasasında BlackRock'un parmağının olmadığı hemen hiçbir alan bulunmuyor” diyor.

