Dünya Şilide sokaklar alev aldı
AMERİKA

Şili'de sokaklar alev aldı

Şili'de geçtiğimiz ekim ayında başlayan hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevleniyor. Binlerce kişi, İtalya Meydanı'nda bir araya gelerek Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini protesto etti. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, halkın ekonomik sorunlarını anlayamadığı için özür dileyerek, ekonomik yardım paketini hayata geçirmiş, kabinesinden 8 bakanı değiştirmesine rağmen gösteriler devam etmişti.

Haber Merkezi AA
6 Ekim 2019'da yapılan zamla başlayan gösteriler yeniden alev aldı.
6 Ekim 2019'da yapılan zamla başlayan gösteriler yeniden alev aldı.

Şili'de geçen ekim ayında başlayan hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevleniyor.

Ülke basınında çıkan habere göre, başkent Santiago'da binlerce kişi, İtalya Meydanı'nda bir araya gelerek Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini protesto etti.

  • Bu yılki en yüksek katılımın kaydedildiği ve 10 kişinin gözaltına alındığı gösterilerde, yüzünü kapatan göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı. Polis taş ve sert cisimler atan göstericilere su ve biber gazıyla müdahale etti.

Santiago'nun çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösteriler nedeniyle metro seferleri iptal edildi ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Reuters

Şili'deki gösteriler

Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim 2019'da yapılan zamla başlayan gösteriler, 18 Ekim'de şiddetlenerek hükümet karşıtı gösterilere dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde yağma ve şiddet olaylarına yol açmıştı.

Gösteriler nedeniyle ülkede 23 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmış, 9 binden fazla kişi de gözaltına alınmıştı.

Şili’de sular durulmuyor: Hükümet karşıtı protestolar yeniden alevlendi
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Güney Amerika ülkesi Şili’de geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevlendi. Protestocular, hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediğini belirterek yeniden sokaklara döndü.
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Başkent Santiago’da Plaza Italia’da toplanıp Ramon Corvalan Caddesi’ne yürüyen protestocular ile polis arasında tansiyon yükseldi. Çıkan çatışmada protestocular, polise ait bir TOMA’yı attıkları molotof kokteylleriyle ateşe verdi.
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TOMA’nın içinde bulunan polisler, kaçarak kurtulmayı başardı.
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Binlerce göstericiye destek veren müzik grupları ise adı protestocular tarafından Haysiyet Meydanı olarak değiştirilen Plaza Italia’da konser verdi.
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Öğrenciler ise gün boyunca yaklaşık 30 metro istasyonunu giriş ve çıkışları engelleyerek işgal etti.
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Öte yandan Şili’de protestolar, Ekim 2019’da metro ulaşımına yapılan 39 peso’luk (24 kuruş) zammın ardından başlamıştı.
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Şili’de hükümet karşıtı protestolar yeniden alevlendi
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Şili’de hükümet karşıtı protestolar yeniden alevlendi
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Şili’de hükümet karşıtı protestolar yeniden alevlendi
Title
Şili’de hükümet karşıtı protestolar yeniden alevlendi
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Şili’de hükümet karşıtı protestolar yeniden alevlendi
Şili’de sular durulmuyor: Hükümet karşıtı protestolar yeniden alevlendi
Şili'de Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestolar yeniden başlarken, bir grup gösterici polise ait bir TOMA'yı ateşe verdi.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, halkın ekonomik sorunlarını anlayamadığı için özür dileyerek, ekonomik yardım paketini hayata geçirmiş, kabinesinden 8 bakanı değiştirmesine rağmen gösteriler devam etmişti.

Bunun üzerine diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden sonra ilk kez, doğal afet söz konusu olmamasına rağmen "acil durum" ilan edilmiş ve güvenliği sağlama görevi orduya verilmişti.

Pinera, Pinochet döneminden kalma anayasanın değiştirilmesinin oylanacağı referandumun da 26 Nisan'da yapılacağını açıklamıştı.
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