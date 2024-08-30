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Şin-Bet Direktörü Gazze Kasabı'nı uyarmış: Katil Netanyahu'nun 7 Ekim'den aylar önce her şeyden haberi varmış

Terör devleti İsrail, Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını 7 Ekim'den bu yana sürdürürken çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. İşgalci İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın, 7 Ekim saldırılarından aylar önce Gazze Kasabı Netanyahu'yu "savaşın an meselesi" olduğu konusunda uyardığı iddia edildi. Ayrıca Bar'ın Netanyahu'nun ardından ana muhalefet lideri Yair Lapid ile de görüştüğü de belirtildi. Lapid dün hükümetin 7 Ekim saldırılarını durdurma konusunda başarısızlığını araştıran soruşturma komisyonunda yaptığı konuşmada, Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'deki saldırıların öncesinde aldığı uyarı işaretlerini görmezden geldiğini söylemişti.

23:14 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 23:36 - 30/08/2024 Cuma
AA
Ronen Bar - 'Gazze Kasabı' Binyamin Netanyahu
Ronen Bar - 'Gazze Kasabı' Binyamin Netanyahu

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın, Gazze Şeridi'ndeki 7 Ekim saldırılarından aylar önce 23 Temmuz 2023'te Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "savaşın an meselesi" olduğu konusunda uyardığı öne sürüldü.

İsrail'deki Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Ronen Bar, Gazze'deki 7 Ekim saldırılarından 76 gün önce Netanyahu ile "acilen" görüşmek istedi.

Netanyahu'nun her şeyden haberi varmış

Bar, Başbakan'a Gazze Şeridi'ne saldırıların başlatıldığı 7 Ekim'den aylar önce "Şimdi size çıkacak bir savaş konusunda uyarıda bulunuyorum" diyerek, söz konusu "somut tehdide" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şin-Bet Direktörü, Netanyahu'ya sunduğu istihbarat detaylarında "baskın" veya "intifada" ifadelerini kullanmazken, "savaşın an meselesi" olduğunu ancak günü veya saatini bilemeyeceklerini söyledi.

Ana muhalefet lideri Lapid'le de görüşmüş

Şin-Bet Direktörü Bar, 23 Temmuz 2023'te Netanyahu ile toplantısının hemen ardından ana muhalefet lideri Yair Lapid ile de görüştü.

Bar'ın bir "savaşın yakın" olduğu konusundaki açıklama ve uyarılarına Lapid'in şaşırdığı kaydedildi.

Lapid'in "Bunu Başbakan'a söyledin mi?" sorusuna ise Bar "evet" yanıtını verdi.

Netanyahu Lapid'i "yalancılıkla" suçladı

Ana muhalefet lideri Yair Lapid dün hükümetin 7 Ekim saldırılarını durdurma konusunda başarısızlığını araştıran soruşturma komisyonunda yaptığı konuşmada, Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'deki saldırıların öncesinde aldığı uyarı işaretlerini görmezden geldiğini söylemişti.

Lapid, "(Hükümet) Gerçekten bilgilendirildi. Ben bilgilendirildim ve gördüğüm istihbarat bilgisi elbette başbakan ve bakanları tarafından da görüldü." demişti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 7 Ekim'den "bir ay önce ve hatta bir saat önce bile" herhangi bir uyarı almadığına yer verilerek, "Yair Lapid yine yalan söylüyor." denilmişti.



#Şin Bet
#Hamas
#İsrail
#Binyamin Netanyahu
#7 Ekim
1 saat önce
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