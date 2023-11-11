Sınır tanımayan zulüm!

7 Ekim’den bu yana dünyanın gözü önünde Gazze’de büyük bir soykırım yapan terörist İsrail devleti, Batı Şeria bölgesinde yaşayan Filistinlilere de baskınlar düzenliyor. Sadece Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Cenin şehrinde, geçtiğimiz ay 30 kişi katledildi, en 162 kişi de yaralandı.

Filistin’de gönüllü tedavi hizmeti veren Sınır Tanımayan Doktorlar Organizasyonu (MSF), doktorlarından Pedro Serrano, İsrail’in sağlık çalışanlarına yönelik engellemelerini Yeni Şafak’a anlattı. Yoğun bakım ünitesinde çalışan Doktor Serrano, “Cenin Mülteci Kampı’ndaki yerel sağlık görevlileri, yaralıları toplamak için tuk-tuk araçlarıyla dar sokaklardan geçmeye çalışıyor. İsrail güçleri ise sık sık kampın girişlerini ve çıkışlarını kapattığı için kritik yaralılara zamanında girip hayatlarını kurtarmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Bazen de ambulansların hastanelere girişini engelleyerek hastaları daha uzaktaki hastanelere sevk etmek zorunda bırakıyor. Ve bu durum hastalar için büyük bir risk oluşturuyor” dedi.

ATEŞ AÇILIYOR

İsrailli askerlerin Cenin Hastanesi’nin acil bölümüne ateş açtığını söyleyen Serrano, şunları keyadetti: “Meslektaşlarımız dışarıda yaralıları beklerken açılan ateş duvara isabet etti. Bugün de ekibimiz İsrail güçlerinin hastanenin girişine ateş açtığına ve kurşunların kapının hemen üzerindeki duvara isabet ettiğine tanık oldu. İsrail’in yaptığı tamamen katliam.”

İşkence edilmiş hastalar var

Cenin Hastanesi’nde görevli MSF doktorlarından Yanis Anagnostou ise şunları anlattı: “Gazze’ye yönelik saldırılar Batı Şeria’yı da çok fazla etkiledi. Baskınların ve bombalamaların şiddeti çok fazla arttı. Hastalarımızın arasında, İsrail güçleri tarafından bağlanan ve dövülenler var. Hastalar, İsrail askerleri tarafından saatlerce işkence gördüklerini söylüyor. Burası hastane ve hiçbir şekilde saldırılamaz, buralar insanların can güvenliğini sağlayan kurumlar.”







