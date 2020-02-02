Sırada ne var?

AB kan kaybetti

Avrupa Birliği’nin (AB), Brexit ile birlikte ekonomik ve siyasi olarak önemli ölçüde güç kaybetmesi bekleniyor. Brexit’le AB’nin üye sayısında, nüfusunda, milli gelirinde, yüz ölçümünde ciddi azalma yaşanırken söz konusu kayıplar gelecek dönemde AB’yi zayıflatarak, ayrılığın diğer ülkelerin gündemine gelme ihtimalini de artırıyor.

AB üyesi 28 üye ülkenin toplam milli geliri birliğin ikinci büyük ekonomisinin ayrılışıyla azaldı. AB’nin toplam milli geliri 15,9 trilyon avroyu bulurken, İngiltere’nin üyelikten çıkmasıyla 13,5 trilyon avro civarına geriledi.

Brexit’le birlikte AB’nin kişi başı milli gelirinde de azalma oldu. AB’nin ortalama geliri 28 ülkeyken 31 bin avroyu buluyordu. Bu rakam Brexit’le birlikte 30 bin avroya düştü.

AB bütçesine ciddi oranda katkı sağlayan İngiltere’nin çıkışı diğer ülkelere düşen mali yükümlülüğü artıracak. İngiltere’nin AB’den ayrılması birlik bütçesinde yıllık yaklaşık 13 milyar avroluk bir açığa yol açacak

28 üyeli AB’nin nüfusu 513 milyonu bulurken Brexit’le birlikte nüfusta 66 milyon kişilik bir gerileme oldu. Böylelikle AB üyesi 27 ülkenin nüfusu 447 milyona düştü.

Brexit, aynı zamanda AB’nin fiziki boyutunu da küçülttü. İngiltere’nin ayrılması ile AB’nin toplam alanı 4 milyon 475 bin 757 kilometrekareden 4 milyon 232 bin 147 kilometrekareye geriledi.

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Johnson ulusa seslendi

Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz televizyonlarından ulusa sesleniş konuşmasında, genel olarak Brexit sürecinde kamuoyunda oluşan kutuplaşmayı sona erdirme ve “yaraları sarma” çağrısında bulundu. Hükümet olarak görevlerinin ulusu bir araya getirme ve ülkeyi ileriye taşıma olduğunu vurgulayan Johnson, “Bu gece söylenecek en önemli şey, bunun bir son değil, başlangıç olduğudur. Bu, gerçek bir ulusal yenilenme ve değişim zamanı. Bu, yeni bir çağın şafağı” değerlendirmesinde bulundu. Financial Times, Johnson’ın açıklamasını “temkinli ama iyimser” olarak nitelendirdi.

Bir yanda kutlama bir yanda hüzün

Brexit karşıtları

İngiltere, 1973’te katıldığı AB’den cuma akşamı yerel saatle 23.00’te (TSİ 02.00) ayrılırken, “Brexit günü” kapsamında hem devlet kurumları hem özel kuruluşlar çeşitli kutlamalar yaptı. Başbakanlık binası “10 Numara”ya yansıtılan saatle geriye sayım yapıldı. Bazı hükümet binaları, İngiliz bayrağı renklerinde ışıklandırıldı. Aşırı sağ siyasetçi ve AB karşıtı kampanyanın mimarlarında Nigel Farage’ın liderliğindeki Brexit Partisi, parlamento önünde kutlama partisi düzenledi. Brexit karşıtları ise Londra’da Thames Nehri kıyısında bir araya geldi. “Karanlığa Karşı Işık Yak” ismi verilen etkinlikte meşaleler yakıldı, “Şimdiden AB’yi özledik” afişleri asıldı, bazıları ise AB’nin resmi marşı olan Beethoven’ın 9’uncu senfonisi Neşeye Övgü’yü söyledi.





ÖZEL BASKI

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Daily Express

İngiltere’nin 47 yılık Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin sona ermesiyle ülke basınında bundan sonra olacaklar sorgulanırken, beklentiler de dile getirildi. Daily Express “Yüksel ve parla” manşeti ile “Muhteşem yeni Britanya” vurgusu yaptı. Gazete, 10 sayfalık “tarihi Brexit baskısıyla” gelişmeye büyük yer verdi. Daily Telegraph’a göre, Başbakan Boris Johnson, İngiltere AB’den ayrılırken Birlik üzerindeki baskıyı arttırdı.





SÖZLER HATIRLATILDI

The Times





Haberde, Başbakan’ın Brexit’ten sonra İngiltere’ye giren tüm Avrupa mallarına tam gümrük ve sınır kontrolleri uygulamaya hazırlandığını söylediği kaydedildi. Times’ın “AB’ye veda” manşetiyle verdiği haberde, 47 yıl sonra biten üyeliğin hem Başbakanlık hem de parlamento meydanında kutlandığının altı çizildi. Sun, “Savaşma, ayrıl” manşetiyle Johnson’ın Brexit sürecinde bölünen İngiliz toplumunu yeniden bir araya getirme sözüne dikkati çekti.

GUARDIAN: HOŞÇAKAL

The Guardian

Haberde, Başbakanın, AB’den ayrılış konusunda bazı “kaygı ve kayıpları” itiraf ettiği ve bununla beraber “umut ve fırsat” sözü verdiği de ifade edildi. I gazetesi “Sırada ne var?” manşetiyle çıktı. İngiltere’de hem kutlama hem protesto, Brüksel’de ise dehşetin görüldüğünü yazan gazete, İngiltere’nin bundan sonraki geleceğini sorguladı. Guardian, “Hoşçakal’ dediğimiz gün” manşetini attı. Brexit’in bazıları için “bağımsızlık günü”, diğerleri içinse “ulusal bir yas” olduğunu belirtti.

GEÇİŞ SÜRECİ BAŞLADI

İngiltere’nin AB üyeliğinin bitmesiyle, geçiş süreci dönemi başladı. Bu süre zarfında İngiltere, başta ticaret olmak üzere güvenlik, sağlık, ulaşım gibi alanlarda anlaşmaya varmak için Birlikle müzakereler yürütecek. İngiltere’nin 30 Haziran’a kadar talep etmesi halinde geçiş dönemi, 2 yıl daha uzatılabilecek. Ancak Johnson liderliğindeki İngiliz hükümeti, bu sürenin uzatılmayacağını ilan etmiş bulunuyor. İngiltere, bu süreçte gümrük birliği, ortak pazar ve serbest dolaşım gibi AB üyeliği unsurlarını sürdürecek ve AB kurallarına tabi kalacak. Ancak ülke, AB’nin karar alma mekanizmalarında söz hakkını kaybedecek.

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Tek nükleer güç Fransa

Fotoğraf: Arşiv

Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden İngiltere’nin birlikten ayrılmasının, jeopolitik anlamda daha karmaşık bir hal alan dünyada AB’nin siyasi gücünü de azaltması bekleniyor. İlk kez bir üye kaybeden birlik sadece imaj zedelenmesi değil, aynı zamanda Avrupa’da nükleer güce sahip bir ülkeyle de vedalaşmış oluyor. Böylelikle nükleer güce sahip tek AB üyesi Fransa kalıyor. İngiltere gibi önemli bir askeri gücün birlikten ayrılması, ortak savunma planı geliştirmekte zorluk çeken AB için önemli bir kayıp teşkil ediyor. Brexit’in AB ile birçok konuda sık sık karşı karşıya gelen Macaristan, Polonya ve Çekya gibi ülkelerde “İngiltere gibi bağımsızlığa” kavuşma hevesini tetikleyebileceği düşünülüyor.