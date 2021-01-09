Sisi 79 mahkumu ölüme terk etti

Mısır İnsan Hakları Örgütü, 2020 yılı boyunca Mısır’daki hapishaneler ve gözaltı merkezlerinde 79 kişinin ölümüne neden olan ihlalleri, “Doğrudan Emirle Cinayet” başlıklı yıllık raporunda belgeledi. Rapor, alanında yapılan çalışmalar içinde mahkumlara karşı işlenen suçların boyutlarını, istatistikleri ve fotoğraflarıyla eksiksiz belgelemesi yönüyle bir ilk olarak gösteriliyor. Mısır güvenlik güçlerinin yasadışı uygulamaları kasıtlı olarak tutukluların tıbbi açıdan ihmal etmesiyle cinayet işlendiği vurgulanan raporda, işkence mağdurlarının beyanları da bulunuyor.

SİYASİLER, ALİMLER VE GAZETECİLER VAR

Bilerek ölüme terkedilen 79 tutuklu arasında Müslüman Kardeşlerin liderlerinden Essam el Erian, gazeteci Muhammed Münir, alim Emin el-Mehdi ve Dr. Amr Abu Halil yer alıyor. Mahkumların korunmasına ilişkin yasaların bir an evvel uygulamaya geçmesi gerektiğine dikkat çeken insan hakları örgütü, bu konuda uluslararası anlaşmaların etkinleştirilmesi çağrısında bulundu. Aynı zamanda, savcılık yetkililerinin hapishanelere göstermelik değil gerçek ziyaretler yapmasının elzem olduğuna dikkat çekildi.

Abdülfettah es-Sisi

ADİL YARGILANMA YOK

Geçtiğimiz günlerde BM insan hakları uzmanları, aktivistlerin tutukluluk ve yargılamalarının ele alınmasıyla ilgili endişelerini dile getirmiş ve şu ifadeleri kullanmışlardı: “Sanıklar mahkemeye sevkedilirken, kişisel veya tıbbi durumları bireysel olarak değerlendirilmeden büyük gruplar halinde yargılandılar. Gördüğümüz şey, yetkililerin yeterli yasal dayanak olmaksızın veya önceden var olan tıbbi koşullarla tutuklu bulunan mahpusların serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için çabaları arttırması gereken bir zamanda, adil yargılanma hakkının reddedilmesidir.”