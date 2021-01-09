Dünya Sisi 79 mahkumu ölüme terk etti
ORTADOĞU

Sisi 79 mahkumu ölüme terk etti

Sisi 79 mahkumu ölüme terk etti

Mısır İnsan Hakları Örgütü, ülkedeki hapishane ve gözaltı merkezlerinde 79 kişinin bilerek ölüme terk edildiğini açıkladı. “Doğrudan Emirle Cinayet” başlıklı raporda, işkence görenlerin verdiği bilgiye göre mahkumlar ihtiyaç halinde tedavi edilmiyor ve kasıtlı olarak öldürülüyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
Mısır’daki hapishanelerde gözaltılar dahil 130 binden fazla tutuklu ve hükümlünün bulunduğu tahmin ediliyor.
Mısır’daki hapishanelerde gözaltılar dahil 130 binden fazla tutuklu ve hükümlünün bulunduğu tahmin ediliyor.

Mısır İnsan Hakları Örgütü, 2020 yılı boyunca Mısır’daki hapishaneler ve gözaltı merkezlerinde 79 kişinin ölümüne neden olan ihlalleri, “Doğrudan Emirle Cinayet” başlıklı yıllık raporunda belgeledi. Rapor, alanında yapılan çalışmalar içinde mahkumlara karşı işlenen suçların boyutlarını, istatistikleri ve fotoğraflarıyla eksiksiz belgelemesi yönüyle bir ilk olarak gösteriliyor. Mısır güvenlik güçlerinin yasadışı uygulamaları kasıtlı olarak tutukluların tıbbi açıdan ihmal etmesiyle cinayet işlendiği vurgulanan raporda, işkence mağdurlarının beyanları da bulunuyor.

SİYASİLER, ALİMLER VE GAZETECİLER VAR

  • Bilerek ölüme terkedilen 79 tutuklu arasında Müslüman Kardeşlerin liderlerinden Essam el Erian, gazeteci Muhammed Münir, alim Emin el-Mehdi ve Dr. Amr Abu Halil yer alıyor. Mahkumların korunmasına ilişkin yasaların bir an evvel uygulamaya geçmesi gerektiğine dikkat çeken insan hakları örgütü, bu konuda uluslararası anlaşmaların etkinleştirilmesi çağrısında bulundu. Aynı zamanda, savcılık yetkililerinin hapishanelere göstermelik değil gerçek ziyaretler yapmasının elzem olduğuna dikkat çekildi.

Abdülfettah es-Sisi

ADİL YARGILANMA YOK

Geçtiğimiz günlerde BM insan hakları uzmanları, aktivistlerin tutukluluk ve yargılamalarının ele alınmasıyla ilgili endişelerini dile getirmiş ve şu ifadeleri kullanmışlardı: “Sanıklar mahkemeye sevkedilirken, kişisel veya tıbbi durumları bireysel olarak değerlendirilmeden büyük gruplar halinde yargılandılar. Gördüğümüz şey, yetkililerin yeterli yasal dayanak olmaksızın veya önceden var olan tıbbi koşullarla tutuklu bulunan mahpusların serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için çabaları arttırması gereken bir zamanda, adil yargılanma hakkının reddedilmesidir.

Abone Ol Google News
Sisi 79 mahkumu ölüme terk etti

Sisi 79 mahkumu ölüme terk etti
Şikagoya Türk ticaret üssü

Şikago'ya Türk ticaret üssü

Merkezin açılışı Bakan Pekcan'ın Ankara'dan katılımıyla yapıldı.
PKK’nın son kışı

PKK’nın son kışı

​Geçtiğimiz yıl teröristlerin tüm inlerine girildi.
Temizlik seri katilden soruluyor

Temizlik seri katilden soruluyor

​CHP'li başkan biri polis, altı kişinin katilini işe aldı.

ABD'nin en gergin 12 günü

ABD'nin en gergin 12 günü

Tören tarihinden önce Washington'ı terk etmesi bekleniyor.

Kobani'nin tanığı anlattı

Kobani'nin tanığı anlattı

​Otuz yedi kişinin katili Selahattin Demirtaş.
737 Max'in Boeing'e<br>faturası belli oldu

737 Max'in Boeing'e
faturası belli oldu

​Kazalarda 346 kişi hayatını kaybetmişti.
Norveç'in kasabasından esinlendi

Norveç'in kasabasından esinlendi

​Köyüne aynısını kurdu çocukları sevindirdi.
Yasak öncesi son hamsiler

Yasak öncesi son hamsiler

Balıkçılar avlanma sınırlamasından memnun: Kilosu 20 TL.
Türkiye destekli büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Türkiye destekli büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Libya İçişleri Bakanı Başağa'dan militanlara gözdağı.
Sen önce kendi kulağını çek

Sen önce kendi kulağını çek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan CHP'li Öztunç'a sert tepki.
Londra'da acil durum ilan edildi

Londra'da acil durum ilan edildi

​Her 30 kişiden birinde koronavirüs var.
Umut verici

Umut verici

Sağlık Bakanı Koca son yirmi dört saati açıkladı.
Yemin törenine<br>katılmayacağım

Yemin törenine
katılmayacağım

​ABD Başkanı Trump'tan tansiyonu artıran açıklama.
Dört büyük ildeki son durumu açıkladı

Dört büyük ildeki son durumu açıkladı

​Vaka sayısındaki düşüş yüzde 60'a dayandı.
Londra'da acil durum ilan edildi: Her 30 kişiden birinde koronavirüs görülüyor
Dünya

Londra'da acil durum ilan edildi: Her 30 kişiden birinde koronavirüs görülüyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hastanelerin kapasitelerinin aşılmasının önlenmesi için "acil durum" ilan edildi. Londra Belediye Başkanı Sadık Han, her 30 Londralıdan birinde Kovid-19 görüldüğünü bildirdi. Han, nisan ayındaki salgının zirvesine göre hastanelerde yüzde 35 daha fazla hasta olduğunun altını çizerek, "Acil durum ilan ediyoruz çünkü bu virüsün kentimize yönelik tehdidi kriz noktasında" ifadesini kullandı.
ABD'de siyasi kriz sürüyor: Trump'a yönelik önlemler görüşüldü
Dünya

ABD'de siyasi kriz sürüyor: Trump'a yönelik önlemler görüşüldü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Başkan Donald Trump'ın herhangi bir savaş başlatması veya nükleer bir saldırı düzenlemesini engellemeye yönelik tedbirleri ele alan bir telefon görüşmesi yaptıklarını açıkladı. Pelosi, Temsilciler Meclisi üyelerine gönderdiği mektupta yeni bir tartışma başlattı. Mektupta, "Bu dengesiz başkanın durumu daha da tehlikeli olamazdı ve onun ülkemize ve demokrasimize yönelik dengesiz saldırısından Amerikan halkını korumak için elimizden geleni yapmalıyız" ifadeleri yer aldı.
Türk Konseyi'nden Türksat 5A tebriği: Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyoruz
Gündem

Türk Konseyi'nden Türksat 5A tebriği: Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyoruz

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), yeni uydu Türksat 5A'nın uzaya fırlatılması nedeniyle Türkiye'yi tebrik etti. Yapılan açıklamada "Türk Konseyi kurucu üyesi Türkiye, Türksat 5A haberleşme uydusunu ABD Florida'dan uzaya başarıyla fırlattı. Türk Konseyi olarak Türkiye'yi tebrik ediyor, üye ülkelerimizin teknolojik başarılarıyla gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.