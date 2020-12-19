Sisi işadamı avında

Mısır'daki darbeci Sisi yönetimi şimdi de ülkenin en önde gelen iş adamlarını hedef almaya başladı. Ülkenin en büyük işadamları ‘terör örgütlerini desteklediği’ iddiasıyla tutuklanmaya başladı. Son bir ay içinde tutuklananlar arasında Mısır'ın en büyük süt ürünleri ve meyve suları üreticisi olan Juhayna'nın Yönetim Kurulu Başkanı Safvan Tabet, ünlü ticaret kompleksleri zinciri Al-Tevhid ve Al-Nur'un sahibi Recep el-Suveykiri, ülkenin önde gelen işadamı Salah Diyab gibi isimler yer alıyor. Ekonomiyi sarsan tutuklamalar büyük tepkilere neden oluyor.

ORDU HAKİM OLACAK

Ancak uzmanlar iş adamlarının herhangi bir delil gösterilmeden hapse atılmalarının ve mal varlıklarına el konulmasının ardında başka sebepler yattığını söylüyor. MÜSİAD'ın Mısır Temsilcisi ve İktisat Uzmanı Ahmet Yahya Matar, ordunun ekonomiyi tamamen kontrol altına alma çabasının sonuçlarının yaşandığına dikkat çekti. Mısırlı İktisat Uzmanı Abdülhafiz Elsavi ise yatırımcıları ülke dışına kaçıran bu hamlelerin halkın yoksulluğunu daha da artıracağına vurgu yaptı.

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Uzmanlar iş adamlarının herhangi bir delil gösterilmeden hapse atılmalarının ve mal varlıklarına el konulmasının ardında başka sebepler yattığını söylüyor.

2013 YILINDAN BERİ SÜRÜYOR

MÜSİAD'ın Mısır Temsilcisi ve İktisat uzmanı Ahmet Yahya Matar, iş adamlarına yönelik tutuklamaların yeni olmadığını dile getirdi ve şöyle devam etti: “2013 yılı darbesinden bu yana devam bir zulümden bahsediyoruz. İlk başlarda İslami görüşe yakın iş adamlarını kurban seçtiler. Mal varlıklarına el konuldu ve hapse atıldılar. Uzun zamandır ise tüm kesime yayılan bir süreç işliyor. Ordu, ekonomiyi tamamen kendi kontrolüne almak istiyor. Ülkedeki tüm ticari dolaşıma baskı yoluyla hakim olmaya çalışıyorlar.”

Ahmet Yahya Matar

HALK UMRUNDA DEĞİL

Mısır'da artan yoksulluğa dikkat çeken Matar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Halk tarafından seçilmiş hükümet yetkilileri darbe ile yönetimden uzaklaştırıldı. Onların yönetimde kaldığı bir yıl içerisinde ekonominin nasıl hızla iyileşmeye başladığı herkesin bildiği bir gerçek. Şimdi o seçilmiş parlamenterler hapisteler ve ülke bir uçuruma sürükleniyor. Darbeden bu yana geçen yedi buçuk yılda yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısı hızla arttı.” Yatırımların durmasının ve ekonominin çöküşe geçmesinin Sisi rejimi için bir sorun teşkil etmediğini dile getiren Matar, “İsrail ile iş birliği içindeler ve ülkenin geleceğini asla önemsemiyorlar” ifadelerini kullandı.

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Abdulhafiz Elsavi

Güçlü ekonomi istemiyor

Mısırlı İktisat Uzmanı Abdulhafiz Elsavi, Sisi rejiminin güçlü bir Mısır ekonomisini istemediğine dikkat çekti. Elsavi, şunları dile getirdi: “Siyasetle ilgisi olmayan iş adamlarının tutuklanmasıyla ülke ekonomisine ağır darbe vuruluyor. Örneğin Salah Diyab mevcut rejimle uyumlu çalışıyordu. Ancak Diyab ve Sisi arasında şahsi hesaplaşmalar yaşandı ve gözaltına alındı. Mısır’ın en büyük süt ürünleri ve meyve suları üreticisi olan Juhayna’nın Yönetim Kurulu Başkanı Safvan Tabet ve ünlü ticaret kompleksleri zinciri Al-Tevhid ve Al-Nur’un sahibi Recep el-Suveykiri Mısır fonuna yüklü bağışlar yapmıştı.”