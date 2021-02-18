Dünya Sisi İslama savaş açtı
ORTADOĞU

Sisi İslam’a savaş açtı

Sisi İslam’a savaş açtı

Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, Kuran ayetlerini ve Peygamberimizin sünnetini eğitim müfredatından çıkarıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Arapça dil, tarih ve coğrafya derslerindeki dini metinleri çıkarma kararını onadı.

Hatice Saka Yeni Şafak
Sisi
Sisi

Mısır’daki darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, İslam’a savaş açtı. Ülkede, Kuran ayetleri ve Peygamberimizin sünneti eğitim müfredatından çıkarılıyor.

  • Savunma ve Ulusal Güvenlik Komitesi üyesi Freddy Elbaiady’nin, aşırılık yanlısı eğitimciler tarafından yıkıcı fikirleri yaymak için kullanıldığını öne sürerek yaptığı “Arapça dil, tarih ve coğrafya kitaplarında yer alan dini metinlerin çıkarılması” teklifi kabul gördü. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reda Hicazi, İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilik arasındaki ortak değerleri ve eğitimde hoşgörüyü sağlamak adına bakanlığın onayladığını duyurdu.

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HEDEFİ İSLAM KİMLİĞİ

Bakanlığın kararına politikacılar, akademisyenler ve aktivistler tepki gösterdi. Vakıflar Bakanlığı’nın eski müsteşarı Şeyh Selama Abdulgavi, şunları söyledi: “Özü İslami kimliğe dayanan Mısır kimliğini değiştirmeye çalışıyor ve onun İslam’a karşı olduğu açıktır. Tüm medyasını El-Ezher’e, şeyhine ve İslam dinine saldırmak için kullanıyor. Arap dilinden, tarihinden ve coğrafyasından Kuran ayetlerini çıkarmak fitneyi engellemez, aksine fitne çıkarır. Karar, Sisi’nin İslami kimliğini değiştirme kampanyasının bir parçasıdır.”

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DİNİ BİLMEYEN NESİLLER YETİŞECEK

  • Aktivistler ise Sisi’nin, karar ile Mısır halkının İslami kimliğini ortadan kaldırmaya çalıştığını belirtti. Kur’an-ı Kerim’in gramer, morfoloji, retorik ve Arap edebiyatının en güvenilir kaynağı olduğuna dikkat çeken aktivistler, kararın din hakkında hiçbir şey bilmeyen kuşakları ortaya çıkaracağını belirtti.
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