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Dünya Sisinin oğlu işkenceci katil
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Sisi’nin oğlu işkenceci katil

Sisi’nin oğlu işkenceci katil

Kahire’de 2016’da İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni’yi işkence ile öldüren kişinin darbeci Sisi’nin oğlu Mahmud es-Sisi olduğu iddia edildi. Mısırlı hukukçu Mahmud Rıfat, “Sisi’nin oğlu Mahmud, Giulio Regeni cinayetine karıştı ve yanında İçişleri Bakanı Mecdi Abdülgaffar da vardı. Sisi, şimdi suçu Abdülgaffar’a yükleyerek oğlunu kurtarmaya uğraşıyor” dedi. İtalyan müfettişler, Mahmud es-Sisi’nin yönettiği casusluk birimindeki 5 üyeyi şüpheli göstermişti.

Hatice Saka Yeni Şafak
Mısırlı Uluslararası Hukuk Uzmanı Mahmud Rıfat, “Sisi’nin oğlu Mahmud, Giulio Regeni cinayetine karıştı ve yanında Mısır İçişleri Bakanı Mecdi Abdülgaffar da vardı” dedi.
Mısırlı Uluslararası Hukuk Uzmanı Mahmud Rıfat, “Sisi’nin oğlu Mahmud, Giulio Regeni cinayetine karıştı ve yanında Mısır İçişleri Bakanı Mecdi Abdülgaffar da vardı” dedi.

Kahire’de 2016 yılında öldürülen İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni’nin davasında önemli bir gelişme yaşandı. Mısırlı Uluslararası Hukuk Uzmanı Mahmud Rıfat, sosyal medya hesabında Regeni’yi işkence ile öldüren kişinin Mısır’ın darbeci Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi’nin oğlu Tuğgeneral Mahmud es-Sisi olduğunu duyurdu.

İTALYA BAŞBAKANI İFŞA EDECEK

  • Mahmud Rıfat, şu iddiaları ortaya attı: “İtalya Başbakanı’nın Regeni davasını ifşa etmekle tehdit ettiği gerçekler ortaya çıktı. Sisi’nin oğlu Mahmud, Giulio Regeni cinayetine karıştı ve yanında Mısır İçişleri Bakanı Mecdi Abdülgaffar da vardı. Sisi, şimdi milyarlarca dolarlık silah anlaşması ile suçu İçişleri Bakanı Abdülgaffar’a yükleyerek oğlunun adını kurtarmaya uğraşıyor.

Sisi’nin oğlunun, kaybolmadan önce Giulio Regeni’nin hareketlerini takip ettiği belirlenmişti. 2018’de İtalyan müfettişler, suçun işlendiği sırada Mahmud es-Sisi’nin yönettiği casusluk birimindeki 5 üyeyi şüpheli olarak göstermişti.

DÖRT YETKİLİ SORUŞTURULUYOR

Mısır’da yaklaşık 5 yıl önce ölü bulunan İtalyan doktora öğrencisi cinayetine ilişkin incelemede İtalyan savcılar, 3’ü gizli servis, 1’i polis olmak üzere 4 Mısırlı üst düzey yetkilinin soruşturulduğunu duyurdu. Roma Cumhuriyet Savcısı Michele Prestipino ve Savcı Sergio Colaiocco, Temsilciler Meclisi Regeni Cinayeti’ni Araştırma Komisyonu’na verdiği bilgide, bu cinayete ilişkin soruşturmalarını tamamladıklarını ve önemli sonuçlara ulaştıklarını aktardı. Savcılar, komisyona, dört Mısırlı yetkiliden üçünün adam kaçırma, birinin ise ağır yaralama ve ağırlaştırılmış cinayetten soruşturulduğunu belirtti.

DİĞER OĞULLARI DA YÖNETİMDE

  • Mısır Cumhurbaşkanı'nın en büyük oğlu Mahmud, en önemli mevkiyi işgal ederken, kardeşi Mustafa idari görevlerde yüksek bir konumda çalışıyor. En küçük oğlu Hasan ise petrol sektöründe çalıştıktan sonra istihbarat servislerinde ağabeyi Mahmud’un yanında görev alıyor. Darbeci Sisi, Temmuz 2013’te iktidarı ele geçirmesinden bu yana, aile fertlerini ordu ve istihbarat teşkilatında önemli pozisyonlara yerleştirdi. Sisi, 2014 ile 2017 yılları arasında, Genel İstihbarat Teşkilatı’nın 47 üst düzey üyesini ihraç etmişti.

20 YIL DAHA KALMAK İSTİYOR

Mahmud es-Sisi, son yıllarda bir çok siyasi olayda başrol oynadı. Babasının yeniden cumhurbaşkanlığı için aday olmasına izin veren 2019’da yayınlanan anayasa reformlarının mimarıydı. Araştırmacılar sağlığı yerinde olan Sisi’nin 20 yıl daha kendini cumhurbaşkanı olarak gördüğüne dikkat çekti. Bu anlamda Mahmud es-Sisi’nin babasının yerine geçmeye hazırlandığını söylemek için erken olduğuna dikkat çekildi.

Hakkında konuşan hapse giriyor

Paris’te yayınlanan “John Africa” dergisi de Sisi’nin oğlunu, ‘babasının karanlık gücü ve onun baskıcı politikalarının gerçek lideri’ olarak tanımladı. Dergide hazırlanan dosya haberde şu bilgiler paylaşıldı: “Mahmud es-Sisi ile ilgili bilgi toplamaya çalışırken, Kahire’nin tüm kapıları yüzümüze kapandı. Onun hakkında konuşmak hapse girmek için yeterli bir sebep. Sisi, oğlunu cumhurbaşkanlığı ile bağlantılı istihbarat teşkilatının başına getirmek için tüm enerjisini harcıyor. Yasal yaşını doldurmadan oğlunu gizli bir general yaptığı bilinen bir gerçek."
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