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Siyonist katil Netanyahu'nun en büyük korkusu: Hayatta kalmak için 3 yönlü strateji uyguluyor

Gazze'de 15 bin fazla sivili katlederek yakın tarihin gördüğü en büyük soykırıma imza atan terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'darbe' korkusu sardı. Amerikan Foreign Policy dergisi katliamların ardından iyice yalnızlaşan Netanyahu'nun iktidarını devam ettirmek için 3 yönlü bir stratejiye sahip olduğunu dile getirdi.

12:57 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 13:01 - 28/11/2023 Salı
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Siyasi kariyerinin sonuna yaklaştığı iddia edilen terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun darbe korkusu yaşadığı bilinirken Foreign Policy'den dikkat çeken bir analiz geldi.


Netayahu'nun siyasi kariyerinin sonuna yaklaştığına inanmak için birçok sebep olduğunu ileri süren Foreign Policy, ülke tarihinin en kötü güvenlik hatasının mirasını taşıdığını belirtti.


Netayahu'nun Gazze'de hedefleri gerçekçi olmayan ve uzlaşmaz olan bir savaşa başkanlık ettiği aynı zamanda 3 ayrı yolsuzluk davası ile karşı karşıya olduğu hatırlatıldı.


Netayahu'nun savaş bittikten sonra iktidarda kalma konusunda harekete geçtiği ve 3 yönlü bir stratejisinin olduğu iddia edildi.


1-Güvenlik güçlerinin kusurunu başka tarafa atmak

2- Ne pahasına olursa olsun iktidardaki koalisyonu sağlam tutmak

3- Somut başarılar elde edene kadar zaman kazanmak

Yaklaşık on yıl boyunca Netanyahu'nun danışmanı olarak çalışan siyasi yorumcu Aviv Bushinsky, "Askeri harekatın iyi geçeceğini umuyor ve ülkeyi iyileştirecek en iyi şey olarak zamana güveniyor" dedi.


İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Operasyonu'na karşılık vermek için başlattığı vahşi saldırılarda 15 bin kişiyi katlettiği hatırlatılan haberde, İsrailli yetkililerin güvenlik zafiyetini kabul ettiği ancak Netanyahu'nun kamuoyunun artan öfkesine rağmen buna karşı çıktığı iddia edildi.


Darbe yapılmasından endişe duyuyor


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, başkanlığını yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyduğu belirtildi. İsrail'deki Ynet haber sitesine göre, parti içinden kendisine darbe yapılmasından endişelenen Netanyahu, nabız yoklaması için meclisteki Likud Partisi milletvekilleriyle görüştü.


Likud Partisinden adı açıklanmayan bir yetkili, Netanyahu'nun, kendisinin yerine başkasının geçeceğinin konuşulmasından endişe duyduğunu ve partide bu fikirde bir grup bulunmadığından emin olmak istediğini söyledi.


İsrail siyasetinde Başbakan'a yöneltilen "Gazze savaşı ve 7 Ekim felaketinin sorumluluğunu üstlenmesi" yönündeki çağrıları hatırlatan yetkili, son günlerde Likud'da Netanyahu'nun görevden alınmasından sonra ne yapılacağına ilişkin gizli bir tartışma yaşandığına işaret etti.


Önde gelen Likud yetkililerinden biri de partinin, Netanyahu'nun yerine başka bir aday çıkarmak suretiyle hükümetten güvenoyunun çekilmesi olasılığını tartıştığına dikkati çekti.



#Netanyahu
#İsrail
#Gazze
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