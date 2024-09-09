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Dünya

Skandal iddia ülkeyi ayağa kaldırdı: YouTube videosu izleyerek ameliyat edip öldürdü

Hindistan’da YouTube’dan ameliyat eğitimi aldığı iddia edilen doktorun 15 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olduğu öne sürüldü.

12:17 - 9/09/2024 Monday
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Hindistan'ın Bihar eyaletinde YouTube'dan izlediği videodan yardım alarak safra kesesi ameliyatı yaptığı ileri sürülen doktorun 15 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olduğu iddia edildi.


NDTV'nin haberine göre, Bihar'da safra kesesi ameliyatının ardından hayatını kaybeden çocuğun ailesi, olaya ilişkin açıklamada bulundu.


Ailesi, istifra ve karın ağrısı semptomlarıyla hastaneye kaldırılan çocuğun, doktor tarafından "YouTube videosu" yardımıyla ameliyat edildiğini savundu.


Ameliyat sırasında kalbi duran çocuğun ambulansla başka hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiğini öne süren ailesi, evlatlarının ölümüne "sahte doktorun" yol açtığını iddia etti.


Ailesi, doktorun çocuklarını hastanede bırakarak kaçtığını ileri sürdü.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




#Hindistan
#doktor
#Youtube
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