Skandal iddia ülkeyi ayağa kaldırdı: YouTube videosu izleyerek ameliyat edip öldürdü

Kuzey Afrika ülkesi Fas’ta etkili olan şiddetli yağışlar felaketi de beraberinde getirdi. Ülkenin güneydoğusundaki Tata eyaletindeki selde ilk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybetti. Sellerin bölgedeki birçok köyü sular altında bırakması sonucu ise en az 14 kişi kayboldu.