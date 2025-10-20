Slovenya Başbakanı Golob'dan İsrail'e çağrı: Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı açılmalı

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılabilmesi için İsrail'e "Refah Sınır Kapısı'nı açma" çağrısında bulundu.

Golob, Slovenya'nın ev sahipliğinde Portoroz kentinde Avrupa Birliği (AB) üyesi ve çoğunluğu Akdeniz'e kıyısı olan 9 Güney Avrupa ülkesinin (EU-MED9) katılımıyla düzenlenen EU-MED9 Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zirvede, Gazze'deki mevcut durumu ele aldıklarını aktaran Golob, Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı. Golob, İsrail'e Refah Sınır Kapısı'nı açma çağrısında bulundu.

Golob, zirveye Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın da katıldığını belirterek, "Ürdün'e desteğimiz tam. Hem bugün hem gelecek için. Avrupa, Ürdün ile birlikte bölgede daha aktif rol almak istiyor." dedi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de zirvenin Gazze'de varılan ateşkes konusunda işbirliğini ele almak için iyi bir fırsat olduğunu söyleyerek, "Ateşkesin sürmesini umut ediyoruz. Eğer bu gerçekleşmezse uluslararası toplumun ortak ve koordineli hareket etmesi gereken bir durum meydana gelir." diye konuştu.

Plenkovic, Ukrayna'da da barışın sağlanması temennisinde bulundu.





Zirvede, iki bildiri kabul edildi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, savunma ve Avrupa’nın stratejik özerkliği konularında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, Avrupa ekonomisinin rekabetçiliğiyle doğrudan bağlantılı olan enerji piyasalarının bütünleşmesinin önemine dikkati çekti.

Miçotakis, "Özellikle Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, enerji fiyatlarının Avrupa ortalamasının üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu nedenle enerji piyasalarının daha fazla entegrasyonu ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması ortak önceliğimiz olmalıdır." diye konuştu.

Avrupa'nın karbon azaltma hedefleri konusunda dengeli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğine işaret eden Miçotakis, "Aynı anda hem sosyal uyumu hem de rekabet gücünü korumalıyız. Bu hedeflere ulaşmak için daha fazla esneklik gerekiyor." dedi.

Zirveye, İtalya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Yunanistan, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Slovenya ve İspanya'dan oluşan ve "MED9" olarak anılan ülkelerin liderleri ve bakanlarının yanı sıra Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı.

"Akdeniz'in kalbinde Slovenya" sloganıyla düzenlenen zirvede, Portoroz Bildirisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Ortak Bildiri kabul edildi.



