Dünya Slovenya Başbakanı Jansadan Kuran-ı Kerimi hedef alan paylaşım
AVRUPA

Slovenya Başbakanı Jansa'dan Kur'an-ı Kerim'i hedef alan paylaşım

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Twitter hesabından Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içeren bir paylaşımı retweet etti. Yapılan paylaşımda, "Kur'an dışında hiçbir kitap daha fazla ölüme, acıya, zulme, yoksulluğa ve sosyal geriliğe neden olmamıştır." ifadeleri yer alırken Slovenya İslam Birliği skandal ifadeleri kınadı.

Haber Merkezi AA
Janez Jansa.
Janez Jansa.

Sağcı popülist bir siyasetçi olarak tanınan Başbakan Jansa, "Komünist Manifesto" kitabının ilk basımının yıl dönümünde Twitter'dan yapılan paylaşımda "Kur'an dışında hiçbir kitap daha fazla ölüme, acıya, zulme, yoksulluğa ve sosyal geriliğe neden olmamıştır." ifadelerinin yer aldığı paylaşımı retweet ederek takipçilerine sundu.

Slovenya Diyaneti skandal paylaşımı kınadı

Slovenya İslam Birliğinden (Diyanet İşleri) yapılan açıklamada, Jansa'nın bu paylaşımına tepki gösterilirken, "Kutsal kitaba karşı böyle bir hareketi ve Komünist Manifesto ile basitleştirilmiş propaganda mukayesesini en sert şekilde kınıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı yapan bir ülkenin diğer dinlere, kültürlere ve AB'nin temellerini oluşturan değerlere saygı göstermesi gerektiği belirtilen açıklamada, kutsal kitapların farklı tarihi bir bağlamda yazılmış olmalarına rağmen tüm insanlık için önemli mesajlara sahip oldukları kaydedildi.

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