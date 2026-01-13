Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Sokak olaylarını kışkırtan ABD şimdi de acil çağrı yaptı: İran'ı derhal terk edin

Sokak olaylarını kışkırtan ABD şimdi de acil çağrı yaptı: İran'ı derhal terk edin

11:1913/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
AA
Sonraki haber
ABD, ülkede devam eden gösterileri ve güvenlik risklerini gerekçe göstererek İran'daki vatandaşlarına ‘derhal ülkeyi terk etme’ çağrısı yaptı.
ABD, ülkede devam eden gösterileri ve güvenlik risklerini gerekçe göstererek İran'daki vatandaşlarına ‘derhal ülkeyi terk etme’ çağrısı yaptı.

ABD, İran'da 16 gündür devam eden protestolar nedeniyle güvenlik riskinin en üst seviyeye çıktığını duyurdu. ABD'nin Tahran Büyükelçiliği üzerinden yayımlanan acil kodlu mesajda, Amerikan vatandaşlarından Washington yönetiminin yardımına ihtiyaç duymadan kendi imkanlarıyla ülkeden ayrılmaları, aksi takdirde güvenli bir sığınağa geçmeleri istendi.

ABD, ülkede devam eden gösterileri ve güvenlik risklerini gerekçe göstererek İran'daki vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk etme" çağrısı yaptı.


ABD: İRAN'I TERK EDİN


ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından Washington yönetiminin “yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan çıkış planı yapmaları" istendi. Açıklamada, ülkede devam eden gösterilere ve güvenlik risklerine işaret edilerek, "İran'dan hemen ayrılın. Ayrılamıyorsanız, evinizde ya da başka bir güvenli binada emniyetli bir yere geçin." ifadeleri kullanıldı.


Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda öncelikle diplomasiyi tercih ettiğini ancak askeri güç kullanımını da her zaman masada tuttuğunu belirtmişti.



İRAN GÖSTERİLERİ


İran'da 28 Aralık 2025'te Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), bugün, gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 646 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.


Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.



#ABD
#İran
#acil çağrı
#İran protestoları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En Düşük Emekli Maaşı Kaç Oldu? İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu