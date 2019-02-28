Dünya Sol burun deliğinden diş çıktı
AVRUPA

Sol burun deliğinden diş çıktı

Danimarka'da tıkanıklık ve koku alamama şikayetiyle doktora giden bir adamın burnundan diş çıktığı tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Doktorlar, söz konusu bu durumun mümkün olmadığını açıkladı.
Doktorlar, söz konusu bu durumun mümkün olmadığını açıkladı.

Danimarka'da son iki yıldır sol burun deliğinin tıkalı olması ve koku alma kabiliyetini kaybetme şikayetiyle doktora giden kişinin burnunda diş çıktığı görüldü.

  • Live Science'ın haberine göre, burun deliğinde tıkanıklık ve koku alamama şikayetleri üzerine önce tropikal steroid içeren ilaçlar verilen 59 yaşındaki erkek, tedaviden sonuç alamayınca Aarhus Üniversite Hastanesi kulak, burun, boğaz bölümüne başvurdu.

Hastaya çekilen bilgisayarlı tomografi, burun boşluğunun tabanında mukus kaplı bir kitle olduğunu gösterdi.

Doktorlar, dermoid bir kist olmasından şüphelendikleri bu gizemli kitleyi almak için hastayı acilen ameliyata aldı. Ameliyat sırasında, bunun iltihaplı burun dokusu ile kaplı bir diş olduğu görüldü.

Yüz travması geçirmişti

Hastanın burnunda neden diş çıktığı tam olarak anlaşılmazken, doktorlar raporlarında, nüfusun sadece yüzde 0,1 ila 1'inde ve daha çok erkeklerde bu tür vakalara nadir de olsa rastlanabildiğini belirtti.

Yarık dudak veya yarık damak gibi gelişimsel sorunların da burunda diş büyümesine neden olabileceğini kaydeden doktorlar, bu vakada böyle bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Hastanın gençken yüz travması geçirdiği öğrenilirken, doktorlar travmanın burunda diş çıkmasıyla sonuçlanmasına ihtimal vermedi.

Doktorlar, hastanın muhtemelen uzun süredir burnunda bir dişle yaşadığını, ancak bölge iltihaplandığında sıkıntı yaşamaya başlamış olabileceğini kaydetti.

Ameliyattan bir ay sonra hastanın iyileştiği de ifade edildi.

Vakayla ilgili ayrıntılar "BMJ" dergisinde yayımlandı.

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