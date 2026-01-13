Yeni Şafak
Son aylardaki yağışlar Fas'ta yedi yıl süren kuraklığı bitirdi

00:4613/01/2026, Salı
AA
Son aylardaki yoğun yağışlar sayesinde Fas'taki barajların doluluk oranının yüzde 46'ının üzerine çıktığını belirtildi.
Son aylardaki yoğun yağışlar sayesinde Fas'taki barajların doluluk oranının yüzde 46'ının üzerine çıktığını belirtildi.

Son aylarda kaydedilen yoğun yağışlar sonucunda Fas’ta 7 yıldır devam eden kuraklık döneminin sona erdiği bildirildi. Eylül 2025 ile 12 Ocak 2026 tarihleri arasında ülkede ortalama yağış miktarı 108 milimetreye ulaşırken, bu oran geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 artış gösterdi. Yağışlarla birlikte barajların doluluk oranı yüzde 46’nın üzerine çıktı.

Fas Su Bakanı Nizar Bereket, son aylarda kaydedilen yoğun yağışlar sayesinde ülkenin 7 yıl süren kuraklık döneminden çıktığını belirtti.

Bakan Bereket, Meclis'teki konuşmasında, Eylül 2025-12 Ocak 2026 tarihlerinde ülkede ortalama yağış miktarının 108 milimetreye ulaştığını söyledi.

Fas'taki bu yağış miktarının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 95 artış gösterdiğine dikkati çeken Bereket, yağışların normal ortalamanın yüzde 20'sinin altında kalması durumunda yılın "kurak" olarak sınıflandırıldığını ifade etti.

"Fas'ta yedi yıl süren kuraklık sona erdi"

Son aylardaki yoğun yağışlar sayesinde ülkedeki barajların doluluk oranının yüzde 46'ının üzerine çıktığını belirten Bereket, geçen yıl aynı dönemdeki doluluk oranlarının yüzde 28 olduğunu paylaştı.

Bereket, bölgede son aylarda kaydedilen yoğun yağışlar sayesinde ülkenin 7 yıl süren kuraklık döneminden çıktığına işaret etti.

Kuraklık, ülke ekonomisi üzerinde özellikle tarım sektörü başta olmak üzere olumsuz etkilere yol açıyor. Resmi verilere göre tarım, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının belkemiğini oluştururken, iş gücünün yaklaşık yüzde 40’ına geçim kaynağı sağlıyor.



#Fas
#Kuraklık
#yağışlar
