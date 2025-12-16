Fas sular altında

Fas’ta olumsuz hava koşulları ülkenin farklı bölgelerinde ciddi hasara, can kayıplarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Kıyı kesimlerinde bazı bölgeler sel suları altında kalırken, iç ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin ulaşımının geçici olarak kesildiği belirtildi. Fas resmi haber ajansı MAP’ın haberine göre, yerel makamlar, önceki akşam saatlerinde bölgeyi etkisi altına alan olağanüstü hava koşulları ve ardından meydana gelen büyük sel felaketine ilişkin güncel değerlendirmede bulundu. Açıklamada, şu ana kadar can kaybının 37 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.