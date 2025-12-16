Fas sular altında

Yeni Şafak
04:0016/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
Fas’ın Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Asfi şehrinde şiddetli yağışlar sel ve fırtınaya neden oldu. Ülkede etkili olan sel ve şiddetli fırtına nedeniyle ölenlerin sayısı 37’ye yükseldi.

Fas’ta olumsuz hava koşulları ülkenin farklı bölgelerinde ciddi hasara, can kayıplarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Kıyı kesimlerinde bazı bölgeler sel suları altında kalırken, iç ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin ulaşımının geçici olarak kesildiği belirtildi. Fas resmi haber ajansı MAP’ın haberine göre, yerel makamlar, önceki akşam saatlerinde bölgeyi etkisi altına alan olağanüstü hava koşulları ve ardından meydana gelen büyük sel felaketine ilişkin güncel değerlendirmede bulundu. Açıklamada, şu ana kadar can kaybının 37 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

SEFERBERLİK SÜRÜYOR

Yetkililer, kayıpların bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, etkilenen bölgelerde güvenliğin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını ve afetten zarar gören vatandaşlara destek ve yardım ulaştırılması amacıyla yoğun bir seferberliğin devam ettiğini ifade etti. Yetkililer, en az 70 ev ve dükkânın sular altında kaldığını söyledi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Şehir sakinleri hasarı değerlendirip sular altında kalan evleri temizlerken, dün şehir genelinde okullar tatil edildi. Yerel medyanın paylaştığı videolarda, şehirde sular altında kalan sokaklar ve sulara gömülmüş arabaların yanı sıra yetkililerin teknelerle yaptığı kurtarma operasyonları görüldü.




#Fas
#Sel
#Afet
