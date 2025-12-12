Yeni Şafak
Endonezya sel ve heyelan felaketi sonrası görüntülendi

23:0012/12/2025, Cuma
Endonezya’nın Açe eyaletine bağlı Açe Tamiang bölgesindeki Tanjung Karang ve Kuala Simpang köyünde, ani sel felaketinin ardından Mukhlishin Camisi çevresi yıkılmış alan odun ve molozlarla doldu. Ulusal Afet Yönetim Ajansı, Açe, Kuzey Sumatra ve Batı Sumatra’yı etkileyen ani sel ve toprak kaymaları nedeniyle geçici verilere göre 995 kişinin hayatını kaybettiğini, 226 kişinin kayıp olduğunu ve 884 bin 889 kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı, Açe, Kuzey Sumatra ve Batı Sumatra’yı etkileyen ani sel ve toprak kaymaları nedeniyle geçici verilere göre 995 kişinin hayatını kaybettiğini, 226 kişinin kayıp olduğunu ve 884 bin 889 kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

