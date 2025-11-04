Fas ürettiği ilk 'yüzde yüz yerli' elektrikli aracını tanıttı

Neo Motors şirketinin CEO'su Nesim Belhayyat, Fas'ın ilk "yüzde yüz yerli" elektrikli aracını Rabat'ta düzenlenen bir etkinlikte tanıttı. Belhayyat, yılda 10 bin elektrikli araç üretmeyi planladıklarını ve otomobilin açılış fiyatının yaklaşık 10 bin dolar olacağını ifade etti.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ülkenin en büyük iş adamları derneği olan Fas İşverenler Konfederasyonu işbirliğiyle başkent Rabat'ta Ulusal Sanayi Günü etkinlikleri düzenlendi.
Belhayyat, aracın bataryasının iki saatte tamamen şarj edilebildiğini, menzilin 150 kilometre olduğunu ve saatte 85 kilometre azami hız kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.
DİAL-E adlı aracın 2026'da piyasaya çıkacağını belirten Belhayyat, Avrupa ve Amerika pazarlarının hedeflendiğine işaret etti.
Neo Motors'un CEO'su Belhayyat, yılda 10 bin elektrikli araç üretmeyi planladıklarını ve otomobilin açılış fiyatının yaklaşık 10 bin dolar olacağını kaydetti.