Dünya Kievde patlama sesleri
AVRUPA

Kiev'de patlama sesleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Başkent Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı.

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Haber Merkezi AA
​Son dakika... Kievde patlama sesleri
Kiev'e atılan Rus füzeleri Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından imha edilmesi böyle görüntülendi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu.

Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı.

Dün de Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.

Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çalmıştı.

Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmış, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluşmuştu.

Kiev semalarındaki Rus füzelerinin Ukrayna savunması tarafından imha edilmesi böyle görüntülendi.
Kiev semalarındaki Rus füzelerinin Ukrayna savunması tarafından imha edilmesi böyle görüntülendi.

Rusya'nın Kiev'e fırlattığı füzelerin Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından imha edilme anı cep telefonuyla böyle görüntülendi.

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