Sosyal izolasyondan taviz verilmemeli

Türkiye'de "evde kalın" çağrılarıyla halkın evlere yönlendirilmesinin ve sıkı bir izolasyon dönemine geçilmesinin tıbbi açıdan çok doğru bir karar olduğunu vurgulayan Hotamışlıgil, "Başarılı sonuç alınabilmesi için sosyal izolasyon yoğun ve tavizsiz olarak devam etmeli" diye konuştu.

STERİLİZASYON DA ÇOK ÖNEMLİ

Hotamışlıgil, bu süreçte herkesin tüm sosyal temasları kesmesini ve sık sık kişisel sterilizasyonları yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, evde zaman geçirilmesinin önemine işaret etti. Prof. Dr. Hotamışlıgil, "Evde zaman geçirilmesi hem virüsün yayılımı durdurmak hem hastalığa yakalananların tedavisinin sağlanabilmesi hem de sağlık personelinin korunması ve etkin çalışabilmesi için elzemdir" ifadesini kullandı.

KÖKTEN ÖNLEMLER HAYAT KURTARIR

Önemli tedbirlerin bazı fedakarlıklar gerektirdiğine işaret eden Hotamışlıgil, şöyle devam etti: "Erken ve ciddiyetle alınan önlemler ve kökten uygulamalar pandemilerde daima hayat kurtarır hatta ülke kurtarır. Bu uygulamaların geciktiği veya yeterince etkin hayata geçirilemediği ülkelerdeki vahim tablo bugün hepimizin gözleri önünde. Ülkemize de gelen bu salgını kontrol edebilmek için her saat, her gün büyük önem ve aciliyet taşıyor. Şu ana kadar başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm meslektaşlarım hep doğru yolu izledi. Ülke olarak tedbirlerin yoğun biçimde alınması ve toplumun bu salgını en hasarsız biçimde atlatacak şekilde sağlık hizmetlerinin artırılması ve halkın bilinçlendirmesi hususlarında hem Sağlık Bakanlığı hem de değerli meslektaşlarım çok fedakar bir tempoda çalışarak önemli tedbirler ve yönlendirmeler yapmaya çalışıyorlar ve şu ana kadar başarılı bir yol izliyorlar."