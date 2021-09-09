Dünya Sosyal medya yaptırımlarına dünyadan örnekler Avustralyada yöneticiye 3 yıl hapis var
AVRUPA

Sosyal medya yaptırımlarına dünyadan örnekler:  Avustralya’da yöneticiye 3 yıl hapis var

Ülkelerin neredeyse tamamında sosyal medya platformlarına yönelik yaptırımlar uygulanıyor. Avustralya’da içerik kaldırma talebine uymayan kurumun yöneticilerine 3 yıla kadar hapis cezası veriliyor. İrlanda, AB veri kurallarına uymadığı için WhatsApp’a 225 milyon avro para cezası kesti. Almanya, ülkedeki platformlarındaki yasa dışı faaliyetlerle ilgili yeterli bildirim yapmadığı için Facebook’a 2 milyon avro ceza uyguladı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Sosyal medya yaptırımlarına dünyadan örnekler: ​Avustralya’da yöneticiye 3 yıl hapis var
Fotoğraf: Arşiv

Yalan terörüyle mücadele kapsamında sosyal medya düzenlemesi çalışmaları sürerken, AK Parti, birçok ülkenin hayata geçirdiği sosyal medya düzenlemesiyle ilgili rapor hazırladı. Ülkelerin sosyal platformlarına yönelik uygulanan yaptırımların dikkat çektiği raporda, dünyada 4.20 milyar sosyal medya kullanıcısının olduğu, yine dünya nüfusunun yüzde 53.6’sının aktif sosyal medya kullandığı belirtildi.

Sosyal medyaya 3’lü kıskaç
TEKNOLOJİ
Sosyal medyaya 3’lü kıskaç

DÜNYADA PARA CEZALARI

İrlanda, Almanya, Avustralya, Rusya ve Çin’de sosyal medya platformlarına getirilen yükümlülükler ve bunu yerine getirmeyenlere yönelik uygulanan yaptırımlar anlatıldı.

Rapordaki, söz konusu ülkelere ilişkin ayrıntılar şöyle:

  • İrlanda: WhatsApp’a 225 milyon avro para cezası verildi. WhatsApp’tan bir dizi belirli düzenleyici eylemde bulunarak faaliyetlerini AB veri kurallarıyla uygun hale getirmesini de istedi. 2020 sonu itibariyle WhatsApp ve Instagram hakkında 14 ayrı soruşturma başlattı.
  • Almanya: Hükümet, Almanya’daki platformlarında var olan yasa dışı faaliyetlerle ilgili yeterli bildirim yapmadığı için Facebook’a 2 milyon avro ceza verdi.

Sahte hesaplara hesap sorulacak
TEKNOLOJİ
Sahte hesaplara hesap sorulacak

YÖNETİCİ SORUMLU

Avustralya: Nefret Uyandırıcı Şiddet İçeren Materyal Kanunu ile sosyal medya şirketlerin içerik kaldırma taleplerine uymaması halinde yöneticilerine 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Sosyal medya platformlarına küresel cirolarının yüzde 10’una kadar para cezası kesilebilecek.

Rusya: Rusya’daki şahsi bilgilerin korunmasına yönelik yasanın ihlal edilmesi nedeniyle mevzuata uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Twitter, Facebook ve WhatsApp’a toplam 36 milyon ruble para cezası verdi. Benzer ihlallerden dolayı Linkedln, 2016’da yasaklandı.

Abone Ol Google News
Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta
hangi filmler var?

​İşte yarın vizyona girecek 9 yeni film.
Bir telefonla kurtardı

Bir telefonla kurtardı

Yıkılmak üzere olan köprüdeki 200 kişiyi son anda uyardı.
Altı terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldıracaklardı.

Üç gün sürecek ziyaret gerçekleştirecek.

​Yeni Şafak Taliban'a direnen şehirde.

Eşiyle birlikte karantinayı delen vatandaştan ilginç tepki.

​Sahile toplananlar bu kez umduğunu bulamadı.

​Kuzey Makedonya'da hastane yangını.

​Filistinli altı mahkum, işgalci güce meydan okumaya devam ediyor.

'​Farklı değil gerekeni yapıyordu.'
İstanbul'da trafik başladı

İstanbul'da trafik başladı

​Uzun araç kuyrukları oluştu, yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü.

​'Atatürk'lü sayfayı yırtın' genelgesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.